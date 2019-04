Pro Stáňu šlo vůbec o první kontakt s míčem, i když sám to nevěděl. „Ani nevím, zda byl první. Ale neřeším to, dal jsem uklidňující gól, závěr jsme si pohlídali,“ rozdával úsměvy.

Dukla nehrála špatně, míč držela hodně na svých kopačkách. „Věděli jsme, že z lajny dávají balon na střed a snaží se to druhým dotykem prostrkávat mezi naše záložníky. Ale naši kluci to zvládli famózně. Dobře odpracovaný zápas,“ chválil pětadvacetiletý fotbalista své spoluhráče.

Pražané přijeli do Slezska povzbuzení vítězstvím nad Karvinou. „Na to, že jsou v psychické pohodě, jsme se nedívali. Dobře jsme si uvědomovali, že máme našim fanouškům co vracet. Chtěli jsme urvat tři body za každou cenu. A to se nám povedlo,“ oddechl si rychlonohý záložník, který letošní sezonu započal v ostravském Baníku.

Opava sobotním vítězstvím ukončila jarní čekání na tříbodový zisk. „Potřebovali jsme zabrat jako sůl. Věřím, že tento zápas bude zlomový pro zbývající část jara,“ míní Bronislav Stáňa.

Slezský FC má stále šanci atakovat umístění v prostřední skupině. „ Je to ještě reálné, když někdo uklouzne a my někde urveme tři body, tak se můžeme zase přiblížit horním příčkám. Nyní jedeme do Příbrami, kde chceme vyhrát,“ má jasno fotbalista, který se na jaře už zapsal dvakrát mezi střelce.

Proti Slovácku a na Bohemce Stáňa v základní sestavě SFC nechyběl, proti Dukle začal pouze mezi náhradníky. „V pondělí a úterý jsem měl menší zdravotní problémy, a Vašek Jurečka to na pravé straně zvládl famózně. Popral se s tím dobře. Jedině dobře, že máme takovou konkurenci z levé i pravé strany, že se tam tak bijeme o to místo. Je to super i pro trenéra, že má zamotanou hlavu, koho tam dát. Myslím si, že udělal dobrý tah,“ zakončil povídání Bronislav Stáňa.