Opava Velmi slušný první poločas odehráli opavští fotbalisté v plzeňské Doosan Aréně. S favoritem drželi v 1. kole FORTUNA:LIGY krok. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu 1:1. To už na hřišti v barvách Slezanů hrál Adam Rychlý. Jednadvacetiletý stoper nahradil zraněného Josefa Hnaníčka. Neměl to vůbec jednoduché. Na starosti měl nejdříve Chorého, poté Beauguela, ne vždy se mu dařilo. Zavinil penaltu, kterou Západočeši neproměnili. Nicméně jeho tým prohrál 1:3.

Adam Rychlý naskočil v Plzni do hry během první půle | Foto: FCVP/Martin Skála

Ze začátku to vůbec nevypadalo, že by Adam Rychlý mohl výrazně zasáhnout do dění pátečního zápasu. Nakonec se tak stalo. Po necelé půlhodině opouštěl trávník s bolestivou grimasou ve tváři Josef Hnaníček a trenér Kováč ukázal na rodáka z Oldřišova.