„Není to ono, trápíme se, chybí nám i štěstí,“ povzdechl si rodák z Hané. Jeho tým inkasoval v šesti duelech ligy jedenáct branek, což je společně s olomouckou Sigmou nejhorší bilance.

Opava odehrála proti Zlínu zatím nejhorší zápas v sezoně…

V prvním poločase jsme se nedostali vůbec do hry. Po přestávce jsme s tím chtěli něco udělat, bohužel opak byl pravdou. Bylo to o chybách, vyrobili jsme jich hodně. Stále máme začátek sezony. Los je nyní nepříjemný, hrajeme v Plzni, doma máme Slavii, po repre pauze Olomouc. Musíme se ale zvednout, a hlavně se dívat sami na sebe.

V Boleslavi, proti Baníku a v Jablonci jste špatně nehráli. Teď ale přišel propadák…

Výkony byly dobré, ale chyběly výsledky, to vás srazí. Chlácholit se, že vytvoříme čtyři gólovky, ale žádnou neproměníme, to je nesmysl. Nemáme štěstí vzadu, balony se odráží k soupeři. Nesmíme brečet, ale zvednout se psychicky.

Celý tým vypadá hodně podrážděně…

S tím souhlasím. Nejde nám to, tak proto. Měli bychom se ale koukat především na sebe. Ale… Řeknu to diplomaticky, někdy jsou karty vrženy a s tím nic neuděláme. V každém zápase jsou emoce. Nikdo nechce prohrát.

Druhá červená karta za řeči po sobě v řadě, co byste k tomu řekl?

Jablonec nechci komentovat. Protože kdyby se dávaly karty, za co dostal Vašek Jurečka, tak bychom dohrávali v sedmi lidech. A červená proti Zlínu? Každý víme, že Pavel (Zavadil) emoce má. Bouchlo to v něm. Rozhodčí to vyhodnotil, jak vyhodnotil.

Čtyři porážky v řadě, těžký los před vámi…

Musíme se zvednout. Kdyby bylo pět kol do konce a my ztráceli dvanáct bodů, to by byla teprve složitá soutěž. Hrát se dá s každým. Musíme se ve všem zlepšit, pak to půjde.

Sobotní duel fotbalové FORTUNA:LIGY se nepovedl v opavském dresu nikomu. Slezané podlehli doma zlínskému Fastavu 0:3. Jaroslav Svozil po zápase: