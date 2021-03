Zápas o šest bodů nezvládli. Po sobotní porážce 3:1 v Teplicích se fotbalisté Opavy ještě více přiblížili druhé lize. Slezané na Stínadlech svým výkonem neoslnili. Prali se s těžkým terénem, haprovala jim defenziva. Vítězství Teplic bylo zcela zasloužené.

Radoslav Kováč | Foto: Deník / Petr Widenka

„Dobře jsme věděli, o co nám jde. Na zápas jsme se poctivě připravovali. Bohužel naše hra nebyla dobrá. Měli jsme v týmu moc slabých výkonů. Jsem hodně zklamaný. Situaci jsme si ještě více zkomplikovali,“ povzdechl si opavský kouč Radoslav Kováč. Slezané měli v Teplicích hororový začátek, když už ve třetí minutě inkasovali. „Dali jsme si hned v úvodu vlastní gól, který nás opařil. Domácí pak měli i další šance, trefili dokonce i břevno. Nám se podařilo vyrovnat. Dali jsme gól do šatny a vypadalo to, že to může být pro nás dobrý impulz, ale nebyl. Ve druhém poločase jsme na situace domácích špatně reagovali. Kania to pozdě zavřel, Teplice šly do vedení. Už jsme se nezvedli,“ konstatoval šéf opavské lavičky.