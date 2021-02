Zahozené šance, zranění hráči a hlavně porážka s Brnem 0:2. Opavským fotbalistům nedělní duel FORTUNA:LIGY pořádně zhořkl. Slezané se napevno usadili na posledním místě v tabulce. Trenéru Radoslavu Kováčovi logicky do řeči příliš nebylo.

Radoslav Kováč, trenér Opavy | Foto: Deník / Petr Widenka

„Pro nás to bylo strašně moc, moc, moc důležité utkání. Věděli jsme, že kdybychom ho zvládli, tak poskočíme z pásma sestupu. Bohužel se nám to nepovedlo,“ klopil oči zklamaný trenér. Ze začátku to nevypadalo s domácími vůbec špatně. Dvě velké šance měl Čvančara, hlavičku Březiny odvraceli hosté z brankové čáry. „Začátek jsme měli dobrý. Za dvacet minut mohlo být po zápase, jenomže jsme naše šance nedali, a to je alfa omega našeho problému. Nedáváme šance, to nás zabíjí,“ pokračoval kouč Slezského FC Opava.