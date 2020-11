Opavský trenér Radoslav Kováč překvapil tím, že na levou stranu zálohy postavil Žídka, jindy vůdce opavské defenzivy. „Jinou možnost jsme ani neměli. V této covidové době musíte počítat se vším. Před zápasem nám ze sestavy vypadl Helešic. Nechtěli jsme, aby hrál Mondek přes nohu. Žídek svou roli zvládl, hlavně v prvním poločase, měl i jednu šanci, vyhrával hlavy,“ vysvětloval změnu opavský kouč.

Svou českou premiéru si odbyl v opavském dresu záložník z Pobřeží Slonoviny Christ Thiéhi. „Hodili jsme ho do vody. Bylo vidět, že ještě není nezvyklý na takové tempo, navíc my jsme mu moc nepomohli. Že by nás ale zklamal, to ne. Kvalitu má, umí točit hru, výkonnostně půjde nahoru,“ má jasno Radoslav Kováč.

V samotném utkání začala Opava sympaticky. „Byli jsme aktivní, dostali jsme se i párkrát do zakončení, ale ty naše střely nemají parametry. Mohli jsme z našich akcí vytěžit více. Přišel gól Slavie ze standardky a od tohoto okamžiku začala přebírat otěže zápasu,“ poznamenal čtyřicetiletý stratég.

Po přestávce přišla opavská apokalypsa. „V pauze jme na hráče apelovali, že musí být trpěliví, hrát aktivně a být dobře organizovaní vzadu. Bohužel přišla druhá branka a naše hra se sesypala jako domeček z karet. Nepřišel od nikoho na hřišti pokyn, aby se hra uklidnila. Když to shrnu, dostali jsme slušnou lekci. Čekal jsem lepší komunikaci od Hrabiny, který má už zkušenosti,“ okomentoval druhý poločas Kováč.

Velkým trápením Opavských je koncovka. „Nemáme v týmu hráče, který by balon natáhl a vystřelil z dálky. Takovým byl třeba Filip Souček. Máme technické fotbalisty, kteří se do toho tolik netlačí. Budeme muset na to zareagovat. Jenomže v této covidové době je to složité, nikdo nikoho nechce pouštět,“ podotkl trenér. „Máme v týmu mladé kluky, je to cesta, kterou chceme jít, ale nemůžete jich postavit sedm do základu,“ uzavřel Radoslav Kováč.