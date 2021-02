Mohl být za hrdinu, mohl vytáhnout Opavu z ligového dna, bohužel se tak nestalo. Fotbalový útočník Slezského FC Tomáš Čvančara v neděli selhal. Zahodil dvě šance, nechal brněnskou Zbrojovku dýchat. Jeho tým ve veledůležitém utkání prohrál 0:2.

SFC Opava-Zbrojovka Brno | Foto: Deník / Petr Widenka

Čvančara mohl hned v úvodu zasadit Brnu dva těžké direkty. Hlavně první gólovka, po přihrávce Březiny a efektním puštění Holíkem byla z kategorie stoprocentních. „První šance byla stoprocentní, ve druhém případě jsem se dostal do zakončení z úhlu, ale to není žádná omluva, bylo to z mé strany šílené. Takové příležitosti musí útočník v lize proměňovat,“ sypal si popel na hlavu Tomáš Čvančara.