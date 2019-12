„V prvním poločase jsme zalezli před vápno, šlo to. Zlín pouze nakopával balony na Poznara a tomu kluci nic nedovolili. Měl devadesát procent míčů na hlavě, to se pak těžko něco dělá,“ vracel se k první půli opavský záložník Tomáš Jursa. „O přestávce jsme si řekli, že alespoň remízu ukopeme, ale viděli jste sami,“ kroutil hlavou třicetiletý záložník.

Jenomže po přestávce dali Ševci dva góly a měli i další šance. „Řekneme si, že budeme bojovat a do druhého poločasu vstoupíme jako panenky. Byli jsme odevzdaní, přišlo mi, jako bychom spali, takhle se o body nehraje,“ nebral si servítky Jursa.

Slezané vstoupili do utkání v oslabené sestavě. Změn bylo opravdu hodně. „Jasně, chyběli nám hráči, ale to je fotbal. Na to bych se rozhodně nevymlouval,“ pokračoval v pozápasovém hodnocení autor dvou ligových branek.

Byl to právě karvinský rodák, kdo zahrával v prvním poločase standardku z dobré distance. „Chtěl jsem to tlačit dolů, bohužel nevyšlo to,“ řekl ke svému střeleckému pokusu. Opava nemá za sebou příliš povedený půlrok. „Bylo to z naší strany slabé. Je to ale pořád hratelné, ztrátu jsme nenabrali. Věřím, že ligu zachráníme,“ uzavřel Tomáš Jursa.