Porážka vás musí bolet. Ani přesilovku jste nevyužili a nemáte ani bod.

V prvním poločase jsme byli lepší na balonu. Na šance to bylo vyrovnané. Podržel nás Vilém Fendrich, který chytil dva jasné góly. Po přestávce jsme měli herní převahu, vypustili jsme do vápna spoustu centrů. Teplice šly do deseti, gól visel ve vzduchu. Bohužel soupeř dal z jedné pološance branku. Utkání jsme měli vyhrát.

Vypadalo to, že zápas v Karviné mohl být odrazovým můstkem k lepším zítřkům…

Vrátili jsme se k hernímu systému z doby Romana Skuhravého. Pepa Dvorník k tomu přidal nějaké svoje věci. Ví, jak jsme hráli dříve, kombinačně po zemi, odskakovali jsme si, rozehrávali jsme zezadu. Nyní jsme to dva týdny trénovali a musím říci, že nám to šlo. Dokázal z nás sundat deku. Herně se zvedáme, už to chce jen to hlavní body.

Do hry jste šel jako střídající hráč. Dostal jste se i do šance…

Šlo o mou první šanci, trochu jsem si vyčítal, že jsem nezakončoval po zemi. Snažil jsem se i poté střílet, centrovat, o to víc mě to mrzí. Touto porážkou jsme se dostali do těžké situace.

Co s tím nyní? Navíc los nemáte vůbec lehký.

Je reprezentační pauza. Doufám, že trenér i realizační tým zůstanou, přejeme si to všichni. Půjdeme v kolejích, které jsme si nastavili před dvěma týdny. Budeme hrát fotbal, který jsme hráli v minulosti. Jsem přesvědčený, že body budeme získávat. V našich silách je, abychom ligu udrželi.