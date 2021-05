„Na zápas se moc těším. V lednu, kdy jsme hráli v Olomouci, jsem měl covid, takže jsem bohužel nemohl pozdravit lidi z klubu, kde jsem začínal. Na některé se hrozně moc těším,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč.

Jeho tým už je jistým sestupujícím, o motivaci hráčů ale strach nemá. „Hrají o sebe, a hlavně si myslím, že to z hráčů všechno spadlo. Byl na ně tlak a už ve Zlíně hráli uvolněněji. Ten zápas jsme měli vyhrát. Bod z venku je sice dobrý, ale měli jsme na tři a bohužel se nám to nepodařilo. Teď bychom chtěli na náš výkon navázat,“ řekl ještě.

Opava opět nebude kompletní. „ Takový Christ Tiéhi už je s námi asi deset dní v tréninku, ale ještě to není do zápasu ani na lavičku. Ten nám bude chybět. Didiba je vykartovaný. Jsou tam nějaké šrámy, ale to už jsme si zvykli. Budeme hrát s těmi, které budeme mít k dispozici,“ poznamenal Kováč. Utkání začíná v sobotu v 15 hodin.