„Jasné je, že mimo jsou Žídek s Juřenou, dlouhodobé problémy se zády má Dedič,“ vyjmenoval trenér Opavy Jiří Balcárek. „U zbývajících hráčů se budeme rozhodovat v den zápasu. Věřím, že někteří by se na trávníku mohli objevit,“ snaží se myslet optimisticky kouč. A aby toho nebylo málo, problémy s lýtky má veterán Zavadil. „Není to ono, ale nedá se nic dělat. Jsme ve válce, musíte potlačit bolest, kousnout se. Takhle musíme být nastavení všichni,“ snaží se Zavadil burcovat kabinu. Opava má za sebou nepovedený zápas s pražskými Bohemians.

Tedy nepovedený výsledkově. Prohrála 0:1. „Hra špatná nebyla, tým má bojovného ducha, bohužel jsme ale špatní v pokutovém území soupeře. Jsem v něm sterilní,“ povzdechl si Jiří Balcárek. „Bavíme se o tom, že nedáváme góly. Kluky to trápí. Věřím, že v neděli to protrhneme,“ podotkl šéf opavské lavičky. Slovácko bude ve slezské metropoli favoritem. „Postaví se nám do cesty dobře poskládané mužstvo. Velké kvality mají Navrátil s Petrželou, vepředu Zajíc. Nečeká nás nic jednoduchého,“ dodal Jiří Balcárek.

Slezané zatím drží patnáctou, předposlední příčku. „Tabulka se pořád vyvíjí. My musíme bezpodmínečně být úspěšní proti Slovácku a Budějovicím, zlomit to. Stále máme svůj osud ve svých rukou. Je to válka, nikdo nám nepomůže, musíme se s tím porvat sami,“ uzavřel Pavel Zavadil. Nedělní utkání má výkop v 15 hodin.