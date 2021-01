Fotbalovou Opavu dál kosí Covid. Před sobotním zápasem s olomouckou Sigmou jsou Slezané bez trenérů. Po Radoslavu Kováčovi měl pozitivní výsledky i jeho parťák Alois Skácel, ještě dříve stejný osud potkal sportovního manažera Pavla Zavadila. V sobotu na Hané tak bude mít tým na povel kondiční trenér Michal Hampel.

Opava hraje na Sigmě | Foto: Petr Widenka

„Bohužel je to úděl dnešní doby. Celkem nás to kosí, ale nedá se nic dělat, budeme bojovat,“ podotkl opavský kouč Radoslav Kováč a dodal: „Mrzí mě i to, že mě to trefilo zrovna proti Spartě a Sigmě.“ V Olomouci bude mít Opavu na povedl pětice Michal a David Hamplové, Lukáš Černín, David Mikula a Lumír Sedláček. „Kluci to musí zvládnout bez nás, ale já jim věřím. Hlavní slovo bude mít Michal Hampel,“ určil Kováč kompetence. „Stejně jako proti Spartě bude na telefonu. Davidu Hamplovi jsem během zápasu volal asi tak sto krát,“ prozradil šéf opavské lavičky.