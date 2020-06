„Docela jsem pokopaný, ale zaleduji to a bude to dobré,“ usmíval se sáčkem ledu v ruce devětadvacetiletý útočník Opavy. „Bod bereme, jsme v situaci, kdy má i remíza pro nás cenu zlata. Hrajeme o ligu, každý bod se počítá,“ míní Václav Juřena. „Je pravdou, že jsme mohli i vyhrát. Teplice byly k poražení. První i druhý gól, který jsme inkasovali, byl z kategorie smolných. K tomu ta neproměněná penalta. Komplikujeme si život sami,“ hlesl opavský útočník.

O tom, že by šel na penaltu sám, nepřemýšlel. „Nebyl jsem určený. Trenér vybral tři jiné hráče. Železo si věřil, bohužel nedal, takový je fotbal. Každopádně pro nás velké zklamání. Mohlo to být 2:2 měli bychom tak čas na třetí gól,“ poznamenal Juřena.

Jeho chvíle přišla v samotném závěru, kdy usměrnil za Grigarova záda centr Helešice. „Snažil jsem se trefit bránu a vyšlo to,“ vydechl si. Domácím vyrovnávací branka pořádně hnula žlučí. Hlavně trenér Hejkal byl v transu, běsnil, nadával, dožadoval se ofsajdu. „Osobně vůbec nevím, zda byl v ofsajdu nebo ne. Podíval jsem se na sudího, gól uznal, tak platil,“ komentoval inkriminovaný okamžik autor pěti opavských gólů.

V sobotu nečekaně vyhrála Příbram v Olomouci a Opava padla na dno, tlak na ní se ještě více zvýšil. „Pořád jsme pod tlakem. V každém zápase hrajeme o bytí a nebytí. Teď hrajeme dvakrát doma. Musíme urvat šest bodů, i když to nebude jednoduché. Bohemka i Slovácko mají kvalitu. Bude to další velký boj,“ vzhlíží ke dvěma domácím duelům v řadě Václav Juřena.

Proti Karviné šel do hry jako střídající hráč, v Teplicích už byl z základní sestavě, dal gól. Ve středu by ho tak nominace do základní jedenáctky neměla minout. „Sestava je věcí trenéra. V tomto náročném programu, kdy se hraje středa – neděle se protočíme na hřišti všichni. Je to o tom, jak se člověk dokáže nachystat. Naším hlavním cílem je záchrana, je jedno kdo hraje. Hlavně ať Opava zůstane v lize,“ podotkl fotbalista se šestačtyřiceti prvoligovými starty na kontě.