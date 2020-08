Fotbalisté Plzně v úvodním zápase nového ročníku FORTUNA:LIGY porazili Opava 3:1. Nicméně Slezané v prvním poločase nehráli špatně. Měli dobré momenty, dokonce šli Helešicem do vedení, bohužel rychle o něj přišli. Navíc Hrabina šel za faul předčasně pod sprchy a favorit po přestávce přesilovku využil.

Opava prohrála v Plzni | Foto: FCVP/Martin Skála

Hned v první minutě zahrál Brabec špatně malou domů, čehož se snažil využít Texl, v rozhodujícím okamžiku favorita podržel Řezník a míč odvrátil na roh. O pár chvilek později se snažil prosadit Dordič, ale i jeho snažení skončilo jen rohovým kopem. V 10. minutě byla k vidění velká šance Viktoriánů. Akci rozjel Kopci, který zatáhl míč do vápna, kde ho ještě tečoval Chorý, balon byl nakonec sražen na roh. Po půlhodině hry přišla první velká komplikace Slezanů, kvůli zranění musel ze hry Hnaníček a do hry šel mladík Rychlý. O sedm minut později čerstvý hráč na hřišti zahrál ve vápně rukou a Plzeň kopala penaltu. Čermák ale trefil pouze břevno. V samotném závěru prvního poločasu byla Doosan aréna zmražena. Mondek si u lajny vyměnil balon, nahrál před bránu, kde si naběhl Helešic a otevřel skóre. Jenomže hned po rozehrání podnikla Plzeň rychlý protiútok. Kovařík vběhl do vápna, kde ho Hrabina poslal k zemi a na světě byla druhá penalta. Sudí Denev šel ještě shlédnout video a opavského zadáka poslal předčasně pod sprchy. Bucha nařízenou penaltu proměnil – 1:1.