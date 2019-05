VIDEO/ Uherské Hradiště – Třetí zápas nadstavby opavským fotbalistům nevyšel. Nováček FORTUNA:LIGY vůbec nezvládl zápas na Slovácku. Prohrál 1:4, když mu vaz zlomil katastrofální vstup. V sobotu čeká na svěřence trenéra Ivana Kopeckého utkání o všechno s Příbrami.

Opava se zraněným Zavadilem na lavičce měla doslova začátek jak z hororu. Už ve 2. minutě poslal Navrátil ze strany míč do vápna, ten prošel kolem tří hostujících hráčů a nikým atakovaný Janošek ho poslal slabou střelou do sítě. A to nebylo vše. O další tři minuty později fauloval Hrabina ve vápně Navrátila a sudí Machálek ukázal na značku pokutového kopu. Exekutor Daníček uklidil balon k tyči – 2:0. Hosté dali o sobě poprvé vážněji vědět v pětadvacáté minutě. Domácí zadáci ale před Zapalačem odvrátili balon na roh. O chvíli později vypálil Zapalač a Trmal vyrážel balon na rohový kop. Další šance už první půle nenabídla.