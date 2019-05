Na Slovácku se prosadil hlavou, když jej na zadní tyči našel přesným centrem stoper na útočném výletě Jan Žídek.

„Jsem šťastný, že jsem vstřelil svou první branku, ale na druhou stranu jsem smutný z toho, že jsme prohráli. Každému útočníkovi vždycky první gól pomůže, mnohem radši bych však bral tři body. V příštím zápase to musíme napravit,“ vykládal Opoku bezprostředně po zápase.

Endy Opoku výrazně ovlivnil také duel s Příbramí, když přišel na hřiště v 85. minutě. Ihned po jeho příchodu rozehrál Zavadil standardku, kterou hlavičkoval Simerský do břevna, od něhož se míč odrazil právě k Bernadinovi. Ten už měl práci snadnou a Opavě vystřelil záchranu.

„Upřímně nemám slov,“ vykládal dojatě Opoku. „Zatím má kariéra zase tak bohatá není. Určitě je to nejdůležitější branka, jakou jsem kdy dal,“ rozplýval se.

„Míč přiletěl do šestnáctky a já jsem jej celou dobu sledoval. Naštěstí se to ke mně odrazilo,“ řekl.

Opoku si také pochvaloval atmosféru, která v sobotu v Městských sadech panovala. „Musím poděkovat nejen fanouškům, ale také celému realizačnímu týmu. Všichni máme na záchraně svůj podíl.“

Slezský FC čeká v sobotu poslední zápas na Bohemce. Slezané mohou utkání odehrát v pohodě, neboť už jim o nic nepůjde. „Můžeme být v pohodě, ale i tak doufám, že vyhrajeme,“ přeje si rychlonohý útočník. Vzhledem k očekávanému odchodu Tomáše Smoly je pravděpodobné, že dostane Opoku na půdě Bohemians šanci v základní sestavě. „Je to na trenérovi. Já musím makat na tréninku i v zápasech, to je základ,“ říká skromně odchovanec PSV Eindhoven.

A jak se mu zatím po několika měsících v Opavě líbí?

„Zatím je to moc fajn, ale samozřejmě jsem přišel do úplně nového prostředí a klubu, takže se člověk potřebuje usadit a zvyknout si. I město je moc pěkné, nemůžu si na nic stěžovat. Těším se, co mě tady ještě čeká,“ zakončil sympatický Holanďan s ghanskými kořeny.

Tomáš Chalupa