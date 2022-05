Zkušený podnikatel je totiž jedním z lidí, kteří pomáhají s pořádáním oslav sta let slezského klubu. Jedním z jejich vrcholů je přípravný zápas se slavným skotským Celticem Glasgow (13. července). Na tom by jistě nebylo samo o sobě nic špatného.

Zcela jiné světlo na roli tohoto muže vrhá fakt, že je zároveň fotbalovým agentem. Kdyby se jeho práce nedotýkala Baníku, dalo by se to akceptovat. Jenže pravda je jiná. Spíše tedy opačná.

Je známý fakt, že agentura RBR SportConsult, na jejíž oficiálních stránkách je Brulík veden jako majitel a předseda představenstva, zastupuje dvojici aktuálních hráčů Baníku – obránce Jana Jurošku a záložníka Dominika Janoška, který však je z Plzně jen na hostování.

S největší pravděpodobností se však v nejbližší době na Bazaly přesune i další Brulíkův klient – Denis Darmovzal z Opavy. O tom informoval Deník v úterý.

Podle informaci serveru isport.cz však Brulík aktivně pomáhá v jednáních s pravděpodobným nástupcem Tomáše Galáska na trenérské židli ostravského celku Pavlem Hapalem. „Fajn rodinný podnik,“ vtipkují někteří fanoušci na sociálních sítích.

Je to bizarní. O osudu klubu se staletou tradicí, slavné značky, která vždy funkcionářsky, trenérsky i hráčsky stála na lidech z regionu, rozhodují osoby z jiných koutů republiky. Nebo hlavně Moravy. Kroměříž, Znojmo, Olomouc, pokud se potvrdí i angažování asistenta trenéra Radoslava Kováče, tak dokonce sparťan (byť narozen v Šumperku). Fakt, že sportovní ředitel Alois Grussmann hrával a později působil ve vedení Opavy, je v v tomto výčtu tak spíše kladem. Ironie osudu. A fakt, že odchovanců je v kádru stejně, jako hráčů do konce ročníku hostujících z celého Česka, to jen dokresluje.

Samozřejmě to není nic proti Václavu Brabcovi, nebo Pavlu Hapalovi. Jeden nalil do Baníku už zhruba půl miliardy, zachránil ho před krachem a marně čeká, že se mu to účastí v evropských pohárech, nebo prodejem hráčů vrátí.

Druhý pak jedná o své práci, kterou jistě chce odvádět kvalitně a s maximálním nasazením. Potíž je spíše v lidech nacházejících se v klubové hierarchii mezi nimi. Pokud tedy bude Hapal po skončení ročníku potvrzen jako hlavní kouč. K jeho smůle se však nad ním ponese mrak protekce, kterou mu v případě prvních neúspěchů fanoušci připomenou.

Jen se tak člověk ptá, co vše stojí za tím, že se Baníku neujmou jména, po nichž většina fanoušků (a minimálně po jednom i sám Brabec) touží. Tedy Martin Svědík a Pavel Vrba. Jen o výši platu, či výkupní klauzule, to, zdá se, být nemusí.