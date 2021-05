Zranění si přivodil ve druhém poločase. „Hned mi bylo jasné, že je zle. V koleni mi ruplo, byla to rána, jako kdyby praskla větev,“ řekl se smutným tónem v hlasu.

„Doslova se mi zhroutil svět, neubránil jsem se slzám,“ svěřil se pětatřicetiletý obránce. „Bylo mi jasné, že je po všem. V mém věku to může být i konečná,“ podotkl opavský kapitán. „Sestupujeme. K tomu jsem si nedávno rozbil hlavu a nemohl hrát. Sobota byla pro mě v grandiózním zakončení celého ročníku,“ řekl trpce. Poranil si koleno, které už operováno měl. „Operované koleno mi drželo. Nic nenaznačovalo tomu, že by mohlo znovu rupnout. Bohužel se stalo, stačila rychlá změna pohybu a bylo po všem,“ povzdechl si Jan Žídek.

Patří dlouhodobě k velkým oporám Opavy. Po šesti letech dobrých služeb byla u něj ve hře změna dresu. „Měl jsem konkrétní nabídku na přestup v rámci ligy. Mohl jsem zůstat v nejvyšší soutěži. Musím přiznat, že jsem o změně vážně uvažoval. Přece jenom, když jednou okusíte ligu, chcete v ní zůstat. Navíc v mém věku by šlo o poslední velký přestup,“ prozradil Jan Žídek. „Něco se mi rýsovalo i v Polsku, ale čekáme rodinu, proto jsem chtěl zůstat blízko domova,“ pokračoval fotbalista s šestasedmdesátí ligovými starty na kontě.

Jméno klubu prozradit ale nechtěl. „V sobotu všechno padlo, nemá smysl se v tom už pitvat,“ pronesl. Podle informací Deníku se ale mělo jednat o Karvinou. Nyní Jan Žídek čeká na termín operace, tu by měl provést René Boglevský. „Mám před sebou ještě jedno vyšetření a pak budeme řešit termín operace,“ prozradil zkušený obránce.

Nabízí se otázka, zda se mu v hlavě nehoní myšlenky na konec kariéry. „Řeknu to takhle, jsem připravený porvat se o návrat. Mám sílu a chuť,“ řekl odhodlaně Jan Žídek. „Nechci ale nic riskovat. Nedokážu si představit, že bych si křižák urval potřetí. Prioritou je pro mě zdraví. V červenci čekáme druhý přírůstek do rodiny. Musím být hlavně plnohodnotný táta, který může s dětmi naplno sportovat, a to bez jakéhokoliv omezení.“ V červnu bude Janu Žídkovi šestatřicet. K tomu, jak by si představoval svou další budoucnost, řekl: „Rád bych zůstal u fotbalu, dělám ho celý život. Ale musím přiznat, že trenéřina mě moc neláká.“