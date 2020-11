Domácí forvard Michal Papadopulos se v 73. minutě za nepříznivého stavu rozhodčímu Orlovi přiznal, že to byl právě on, kdo hlavou prodloužil míč, který vzápětí střídající Guba uklidil do sítě a snížil na 2:1.

I když hlavní arbitr společně se svým asistentem Blažejem kontaktní branku karvinského hráče po zhlédnutí videa uznal, po Papadopulosově přiznání svůj verdikt opravil.

Skóre tak až do konce sobotního střetnutí zůstalo stejné a ševci slavili na severu Moravy třetí výhru v řadě.

Trenér Fastavu Bohumil Páník ale na mimořádné gesto protivníka nezapomněl.

„Papovi (Papadopulos – pozn. red.) bych dal cenu fair-play. Klobouk dolů před ním. U mě je borec. Takto se zachovat, to se málokdy vidí,“ vysmekl po utkání poklonu soupeři.

Měl by dostat cenu za osobnost ligy

Zkušený třiašedesátiletý kouč inkriminovaný okamžik z lavičky moc dobře neviděl.

Od postranní čáry to měl k hlavičkovému souboji daleko. „Byla tam nějaká teč hráčů, ale já to měl na pětasedmdesát metrů. To musí rozhodnout borci u videa,“ připomíná Páník.

„Nakonec to rozhodl sám Papadolupos svým férovým vyjádřením,“ ví dobře.

Přitom Karvinští už se radovali z gólu střídajícího Guby, což rozhodčí Orel potvrdil i po shlédnutí opakovaného záznamu.

Domácí Papadopulos se však po debatě s Poznarem přiznal. Sudím potvrdil, že míč prodloužil hlavičkou on a ne hostující zadák Buchta. Zaskočený arbitr tak kvůli ofsajdu nakonec branku neuznal.

„Michal je výborný kluk. Znám ho ještě z Baníku, tehdy byl mladý. Od té doby ale udělal obrovskou kariéru. Přísluší se mu dát nějakou cenu. Osobnost ligy nebo něco takového, protože je to neobvyklý čin, který se na hřišti málokdy vidí,“ oceňuje zlínský kouč.

Bude mít těžké obhájit si to v kabině

Někdejší trenér Olomouce, Ostravy nebo polského Štětína podobné gesto v kariéře mockrát nezažil ani na tréninku, natož v zápase.

„Nás vždycky učili, abychom pro vítězství udělali všechno, proto se málokdo přiznával. Někdy to bylo až na hraně. Je to vždycky vyhecované,“ tvrdí.

„Hráči jedou na plné pecky, těžko se to brzdí. Z lavičky ještě na vás řvou, ať se nepřiznáváte. Pro něj to teď bude těžší obhájit si to v domácí kabině,“ míní.

To už ale není věc Fastavu. Ševci po restartu FORTUNA:LIGY ovládli i třetí duel, po historicky prvním triumfu v Karviné se v neúplné tabulce vyhoupli na páté místo.

Zlíňané na čtvrtou Plzeň ztrácejí pouhé dva body.

„Pro nás to bylo obrovsky těžké utkání. Věděli jsme, že nás v defenzivě čeká hodně práce. Naštěstí nám zůstalo to, že to umíme brejknout a dohrát. I proto jsme vyhráli,“ má jasno Páník.

Tlak domácích byl místy drtivý

Hostům v Karviné pomohla především blesková trefa Poznara. Nejlepší zlínský střelec udeřil už po 35 sekundách a o 10 vteřin překonal dosavadní nejrychlejší gól této ligové sezony v podání slávisty Tecla.

„I když my bereme jakoukoliv branku, nejlepší jsou góly v devadesáté minutě. Tam už prostor na vyrovnání není. Tady domácí měli 88. minut na to, aby s výsledkem něco udělali,“ upozorňuje Páník.

Navíc Poznar se v 9. minutě trefil podruhé a bylo hotovo. „Je dobře, že se dostal nejenom do gólové, ale i herní formy. To byla podstata, o kterou jsme se mohli opřít,“ vyzdvihuje Páník přínos zkušeného útočníka.

Ševcům ale znovu fungovala i defenziva, která stejně jako před týdnem proti Plzni neinkasovala.

„I když tlak domácích byl nepříjemný a místy drtivý, nakonec jsme to uskákali a zvládli,“ těší Páníka.