Záložník, jenž má opavské kořeny přitom neměl do zápasu původně nastoupit. „Měl jsem tři dny před zápasem problémy se zadním lýtkovým svalem. Nakonec to tak zlé nebylo a já mohl hrát,“ vydechl si kmenový hráč pražské Slavie. Angažmá ve Slezsku si zatím pochvaluje. „Musím říci, že se v Opavě cítím skvěle, i díky tomu, jaký chceme hrát fotbal,“ svěřil se.

Patriku, zápas proti Zlínu vám osobně vyšel…Škoda jen, že Opava z něj vytěžila pouze bod..

Jsem rád, že utkání se mi docela povedlo. Mrzí mě, že se mi nepodařila proměnit šance z prvního poločasu. Zápas jsme mohli dotáhnout do vítězného konce. I když šance byly na obou stranách a konečná remíza je asi spravedlivá.

Jak jste viděl moment v první půli, kdy váš pokus skončil na břevnu?

Abych pravdu řekl, úplně jsem to neviděl. Ale zdálo se mi, že Standa Dostál míč na břevno vytáhl.

Opava opět nedala gól, co tomu chybělo?

Měli jsme šance, ale chybělo tomu finální řešení a i trošku toho štěstí. Důležité je, že jsme schopni se do šancí dostat. Věřím, že v dalších utkáních se dostaví i produktivita.

Proti Zlínu nastoupilo v opavské sestavě šest nových hráčů, což není jednoduché z hlediska sehrání…

Určitě to chvíli potrvá. Ale je vidět, že si to sedá rychle. Věřím, že brzy to podpoříme i bodově.

Jak si zatím angažmá v Opavě užíváte?

Šel jsem do Opavy za fotbalem, líbí se mi jakým herním stylem hraje. Tím, že tady mám rodinu, tak to mám tady hodně rád. I proto musíme všichni udělat maximum proto, abychom ligu v Opavě zachránili.