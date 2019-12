Opava nehrála špatně, ale nemá ani bod…

Výsledek je blbý. Jablonec jsme měli porazit. Šancí na naší straně bylo nespočet. Dvakrát vykopávali balon z brankové čáry. Sám jsem trefil tyč, balon jsem přitom posílal do brány, ale nějaký drn ho vyhodil.

Při zmíněné šanci vás atakoval obránce…

Chtěl jsem zakončovat co nejrychleji, ale zatáhl mě za ruku. Zakončoval jsem špičkou, smůla. Další střelu pak brankář vytáhl Sukovi.

Dá se říci, že na trefování brankových konstrukcí máte osobně štěstí.

Je to tak. I v poháru s Jabloncem jsem trefil břevno, proti Zlínu taky. Nevím, co mám dělat jinak.

Koncovka trápí Opavu od samého začátku sezony…

Po zápase jsme se s kluky o tom bavili. Je to už i o obrovské smůle. Na tréninku hodně střílíme, padá nám to tam. Jenomže přijde zápas, a všechno je jinak.

Hrálo se ve slušném tempu, vyhovovalo vám to?

Mně osobně to nevadilo. Na křídle je to trochu náročnější. Za stavu 1:1 jsme se ale neměli nikam hrnout, spíše si odpočinout a čekat na nějaký brejk. Kopali jsme spoustu standardek, ale nic jsme z nich nevytěžili.