/FOTOGALERIE/ Pořádně zklamaný byl po zápase s ostravským Baníkem zkušený záložník Opavy Pavel Zavadil. Jeho tým prohrál 1:2 a krize, ve které se nacházel se ještě více prohloubila. Frustrace opavského veterána byla o to větší, neboť zápas kvůli svalovému zranění nedohrál.

SFC Opava - Baník Ostrava, 5. prosince 2020. | Foto: Deník / Petr Widenka

„Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Baník ani nechtěl hrát fotbal, soustředil se hlavně na obranu. Snad dvakrát se dostal v první půli jen na naši polovinu, my jsme bohužel nedokázali vstřelit branku, a to ani z penalty. “ povzdechl si Pavel Zavadil, který v minulosti pokutové kopy zahrával. „Žídas byl úspěšný proti Teplicím, věřil si i teď. Bohužel ji neproměnil,“ pokračoval dvaačtyřicetiletý záložník. V samotném závěru prvního dějství uviděl druhou žlutou Pokorný a Opavě se naskytla přesilovka. „Vyloučení nám paradoxně uškodilo. Přestali jsme úplně hrát. V naši hře byly nepřesnosti, neměli jsme jedinou šanci a pak vyrobíme dvě nesmyslné věci. Zbytečná penalta, i gól v závěru, takovéto chyby se nesmí stávat,“ kroutil hlavou Zavadil a pokračoval: „Chybí nám zakončení ve vápně. Přijde mi, že kdy to hráč v sobě nemá, tak se to nenaučí. Pozitivum vidím v naše systému a rozestavení. S tím můžeme být úspěšní.“