Dvacátý vzájemný zápas v lize dnes čeká na fotbalisty Slezského FC Opava a Příbrami. Oba týmy budou doslova bojovat o holý život. Slezany nechá v naději na záchranu jen tříbodový zisk. To si dobře uvědomuje i sportovní manažer Opavy Pavel Zavadil. „Každý zápas je pro nás soubojem o všechno. Ale pokud neporazíme Příbram, další šanci na nápravu už mít nebudeme. Tohle řeknu i hráčům,“ poznamenal Zavadil.

Pavel Zavadil, sportovní manažer Opavy | Foto: František Géla

„O záchranu jsem hrával strašně dlouho. Prožil jsem to spoustu let v různých klubech, takže přesně znám pocity hráčů a vím, co se jim může honit hlavou. Vidím, že na nich leží deka. Vždycky jsem byl takový rafan. V týmech, kde jsem byl, jsem měl kolem sebe tři nebo čtyři hráče, kteří měli stejnou náturu jako já. Věděl jsem, že se na ně můžu kdykoliv spolehnout. V každé situaci,“ přidal Zavadil svou vlastní zkušenost.