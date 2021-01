Opava má za sebou generálku, kterou výsledkově nezvládla. V Polsku jste prohráli 1:0. Co vám utkání ukázalo?

Jsem rád, že generálka proběhla. Zápas měl parametry, i když nám výsledkově nevyšel. Bylo vidět, že noví kluci ještě nemají naše návyky, ale máme týden na to, abychom to vyladili. Obranná trojka vypadala dobře, gól jsme dostali po chybě, kdy jsme dobře neodkopli balon. Těší mě ale, že jsme si byli schopni vypracovat čtyři až pět dobrých šancí.

Jak moc velkou komplikací byl fakt, že vám na poslední chvíli odpadlo soustředění v Portugalsku?

Komplikace to určitě byla. Nejdříve jsme během dvou dnů museli překopat celý plán přípravy, protože se naskytla možnost vyrazit do Portugalska. Nakonec jsme se na letišti dozvěděli, že se nikam neletí. Je to škoda, těšili jsme se, že budeme trénovat na kvalitních přírodních terénech. Nakonec byla realita jiná, a nám nezbývalo nic jiného, než ji přijmout.

Bez soustředění jste ale nezůstali, strávili jste necelých pět dnů v Praze…

Rozhodnutí zůstat v Praze bylo velmi správné. Potřebovali jsme, aby tým zůstal spolu. Tým se dobře sžil, vytvořila se v kabině výborná parta, která je základem. Navíc jsme dobře potrénovali. Na každém tréninku bylo vidět, jak se zvedá jeho intenzita.

Do jarní části vstoupíte domácím duelem proti Zlínu, na který Opava neumí. Celkově na začátku odehrajete čtyři zápasy ve dvou týdnech…

Dobře si uvědomujeme, že nás čeká těžká práce. Ale postavili jsme kvalitní tým. Klukům věřím, těžký úvod může hodně napovědět. Každé utkání bude důležité, musíme udělat všechno pro to, abychom ligu v Opavě udrželi.

Pojďme se podívat na hráčský kádr. Noví hráči jsou ti, které jste chtěli? Nebo jste museli i uhnout a zaměřit se na jiná jména?

Z větší části se nám povedlo to, co jsme chtěli. Samozřejmě padala i jiná jména. Něco nám bohužel i nevyšlo, ale mohu říci, že z větší části se povedlo, za krátkou dobu se můžeme dobře připravit na šestnáctý leden, kdy nám startuje jarní část.

Jedním z hráčů, o kterého jste měli velký zájem, byl olomoucký obránce Štěrba…

Měli jsme vytipované dva tři stopery, o kterých jsme byli přesvědčení, že nám pomohou. Honza Štěrba byl jeden z nich. Hráč měl zájem k nám jít, ale nebyli jsme schopni domluvit se se Sigmou, respektive ta poté z toho couvla s tím, že si Štěrbiče chtějí nechat. Nás to mrzelo. Jsem ale rád, že další kluci, které jsme chtěli, k nám přišli.

Jak byste charakterizoval nové hráče? Kulhánek s Březinou, kteří prošli pražskou Spartou?

Jsou to kluci, kteří mají za sebou už slušnou historii. Jsou to fotbalisté, kteří nám pomohou v této chvíli. Jsou to vítězné typy a takové momentálně potřebujeme. Jsou to jiní hráči, než které momentálně máme v Opavě a kteří jsou spíše hodnější. David Březina je rafan, který nesnáší porážky. Je to typický lídr defenzívy, což potvrzoval na Žižkově. Jirka Kulhánek je hráč, který může hrát jak ve středu obrany, tak na šestce, což my vítáme. Mohu říci, že mi se vždycky líbil, když už hrával v Liberci a předtím ve Spartě. Je o něm přesvědčený i trenér.

Určitě překvapivým jménem je Patrik Hellebrand, který by měl převzít i vaši roli…

Potřebovali jsme do středu zálohy dva tři hráče. Skončil jsem já a místo mě je tady Christ Tiéhi, který má kvalitu, potřebovali jsme hráče na osmičku, odešel navíc Jirka Texl a tento post jsme potřebovali zkvalitnit. Patrik dostane prostor k tomu, aby ukázal své kvality. Věřím, že svou kreativitou a sebevědomím na hřišti nám pomůže. Hlavně pak útočníkům bude vytvářet šance. To samé platí i o Aleši Nešickém, který v Liberci hrál méně. Své kvality už prokazoval v Táborsku, na Žižkově nebo v Olomouci. Je to kreativní hráč, který dovede dobře zahrávat standardky a tohle my přesně potřebujeme. Je vidět, že kluci už se dobře sžili s kabinou. Potřebujeme být dobře nachystaní.

Opava měla problém se střílením branek. Tady by vám měl vytrhnout trn z paty Tomáš Smola…Na druhou stranu toho v Rumunsku moc neodehrál…

Jsem o něm stoprocentně přesvědčený. Poznal jsem ho tady v Opavě, kde jsem s ním dva roky hrával. Jasně jsem poznal, že je to střelec, který je v každém mužstvu vítaný. Nám takový hráč chyběl. Vidím ho úplně jinak, než ho vnímá veřejnost. Řeči o něm jdou absolutně mimo mě a neberu je. Je to charakterní kluk, který tady vždycky platil za oblíbeného hráče v kabině a je to naprostý lídr. Co se týká hřiště, tak v Opavě odvedl za čtyři roky skvělou práci. V Baníku v přepočtu na minuty, které odehrál, byl nejlepší střelec po Kuzmovi. Čísla mluví za vše. Potřebujeme gólového útočníka a on je zabiják. Nechce nikdy prohrát, na hřišti se umí rozdat pro tým a to je pro mě strašně důležité.

V generálce vedle něho nastoupil Tomáš Čvanačara. Jak vnímáte jeho?

Je to druhý střelec, který má určité kvality na to, kolik mu je let. Má fotbalovou postavu, zdobí ho velká rychlost. Je to dravec, který se chce prosadit. V Jablonci má obrovskou konkurenci v Doležalovi, Schranzovi a Chramostovi. My ho vidíme hodně vysoko. Určitě tlak na něj bude, my jsme nároční. Všichni jsme se shodli na tom, že všichni nováčci nám pomohou.

Novicem je ještě Lukáš Kania. V generálce měl ve druhém poločase dobré věci…

Když hrával za Vítkovice nebo Blansko, znal jsem ho z hřiště. Je to hráč doleva, kde máme Matěje Helešice a pak už jen mladé kluky. Lukáš má za sebou už hodně zápasů ve druhé lize a v Blansku měl dobrá čísla. Je to dynamický hráč, který má velmi dobrý první dotek a centr. Potřebujeme zkvalitnit levou stranu a mít na ní konkurenci.

Změn je docela dost. Nemáte strach, že bude problém se sehráním? Odehráli jste jen jeden zápas a už vás čeká liga…

Změn je hodně. Ale věděli jsme jasně, co chceme udělat. Dál počítáme s našimi mladými hráči, které máme pod smlouvou, normálně se s námi připravují a čekají na další šanci, je to směr, kterým chceme jít. Pokud ale chceme pomýšlet na záchranu, museli jsme do toho sáhnout a tým zkvalitnit. Sáhli jsme do toho, ale získali jsme hodně inteligentní kluky, kteří to chápou a půjde to. Myslím si, že během posledních dvanácti dnů jsme udělali kus dobré práce, podařila se v kabině vytvořit výborná parta.

Ještě před koncem roku s vámi trénoval Matocha z Líšně. Jeho příchod padl? Aktuálně totiž trénuje s Líšní…

Jeho příchod nepadl. Máme o něj dál zájem. Momentálně je problém s jeho smlouvou v Líšni, to se musí vyřešit a my se pak k jeho angažování vrátíme.

S příchody souvisí i odchody. Jak to vypadá v tomto směru?

Je pravdou, že hráčů nyní máme hodně. My jsme v první řadě potřebovali vědět, koho se nám podaří přivést, abychom mohli některým stávajícím hráčům najít hostování. Někteří potřebují herní praxi ve vyšší soutěži než je divize našeho béčka. V lednu se tím budeme zabývat.

Jak to vypadá s vámi? Ještě vás uvidíme na trávníku?

Přešel jsem do nové funkce a plně se věnuji práci sportovního manažera. Myslím si, že už jsem dohrál.

Jak si novou práci užíváte?

Musím přiznat, že je to hodně náročné. Konec a začátek roku byl hodně hektický, byl jsem v klubu od rána do večera. Ale bylo to třeba, protože konkurence nikdy nespí. Jsem rád, že se nám posílení podařilo. Chci poděkovat klukům jako Jardovi Rovňanovi, Honzovi Šimkovi a Lumíru Sedláčkovi, kteří mi strašně moc pomohli.