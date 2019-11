Co se musí stát, aby se Opava konečně trefila?

Máme s tím obrovské problémy. Náš výkon měl parametry, ale bez gólového efektu. Spartě jsme byli vyrovnaným soupeřem, dostali jsme gól z ničeho, když jsme to neskutečně otevřeli.

Spartu jste hrou zaskočili…

Sparta je silný tým, nemusíme proti ní tvořit, a to nám vyhovuje. Šlo o vyrovnané utkání, soupeř byl efektivní. My jsme si šanci ze hry nevytvořili, a to je náš velký problém.

Nejblíže ke gólu jste byl vy, a to díky standardním situacím.

Ale gól z toho nebyl. První byla střela z dálky, gólman to stačil vyrazit. Druhý přímák jsem zahrával z dobré pozice, chtěl jsem to více utáhnout, protože foukal vítr, ale šlo to těsně nad.

V sobotu vás čeká zápas s Příbramí. Berete to jako utkání podzimu?

Pro nás je každý zápas utkáním podzimu. Tak jsem to bral i proti Spartě. Potřebujeme se už chytit. V sobotu nás čeká zápas o šest bodů, nesmíme ho prohrát.

Je v kabině cítit, že na tým padla deka?

Samozřejmě, že výsledky se projevují na náladě, ale v týdnu se snažíme být pozitivní. Nemá smysl se dívat dozadu, už to stejně nevrátíme. Musíme se konečně trefit. Směrem dopředu se strašně trápíme.