Opět táhl nováčka FORTUNA:LIGY z Opavy. Nestárnoucí záložník Pavel Zavadil ukázal, že s ním v sestavě má Opava sílu. Čtyřicetiletý fotbalista řídil hru, výborně zahrával standardní situace. Do stoprocentní šance vyslal Kuzmanoviče, toho ale vychytal Kozáčík. Nakonec se ze tří bodů radovala Plzeň, která díky Hrošovského penaltě vyhrála 1:0.

„Z našeho pohledu to nebylo špatné utkání. Do hry jsme aplikovali věci z tréninku, do puntíku jsme plniti stanovenou taktiku,“ začal s pozápasovým hodnocením Pavel Zavadil.

„Hlavně první poločas nám vyšel. Plzeň byla sice hodně na balonu, avšak my jsme se dobře posouvali a výborně hráli do defenzivy,“ pokračoval nejzkušenější hráč Opavy.

Byl to olomoucký rodák, kdo měl prsty v největší šanci Slezského FC v Doosan aréně. „Dvě tři šance jsme měli, škoda, že jsme gól nedali. Možná jsme mohli být trošku odvážnější ve druhém poločase,“ podotkl Pavel Zavadil.

Jediný gól zápasu padl tři minuty před koncem. Sudímu Berkovi muselo k nařízení penalty dopomoci video. „Je škoda, že zápas rozhodla pentle. Když jsem se díval v osmdesáté minutě na hodiny, věřil jsem, že alespoň bod uhrajeme,“ poznamenal čtyřicetiletý záložník. Na verdikt rozhodčího se docela dost dlouho čekalo.

„Čekali jsme dlouho, penalta byla pro mužstvo velkou ranou. Fotbal přináší hezké a horší chvíle, což jsme v sobotu poznali. Rozhodně jsme ale v Plzni žádnou ostudu neudělali. Z naší strany to byl dobře odpracovaný zápas,“ zvedl prst Zavadil.

Opava prožívala v poslední době hektické období. Jak je ale vidět, nečekaný odchod trenéra Skuhravého do Dukly tým nerozhodil.

„Trenérův konec byl nejen pro nás překvapení, ale když jsme viděli, že na druhý den se upsal Dukle, kabina si k tomu řekla své. Hodili jsme ho rychle za hlavu a situace byla brzy v normálu. Nyní musíme pomoci novému trenérovi. Pokud budeme tvrdě pracovat, výsledky se dostaví,“ je si jistý opavský záložník Pavel Zavadil.