Vyčinil Fantišovi, usměrňoval své mladší spoluhráče. Nejstarší hráč ligy byl znovu rozdílovým hráčem. Prsty měl v obou gólech a tučným písmem se podepsal pod konečné vítězství 2:1.

„Dobře jsme věděli, oč nám jde. Zvládli jsme to. Nedokážu si představit, že bychom skončili v baráži,“ soukal ze sebe záložník s 245 starty v nejvyšší soutěži na kontě.

„Ještě Bohemka a přijde na řadu zasloužený odpočinek. Vyrazím s rodinou někam k moři, ať jsem na letní přípravu plný síly,“ podotkl opavský veterán.

Pavle, spadl vám kámen ze srdce?

Ano, obrovský. Bylo to strašně těžké utkání. Naprosto zaslouženě jsme vyhráli. Mohli jsme přidat i další góly, ale nepodařilo se nám dotlačit balon do branky. Nakonec ze zápasu bylo velké drama. Jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo a Opava bude nadále v lize.

Jak vnímáte záchranu ve srovnání s loňským postupem?

Tady tohle je silnější, jde přece o ligu. My jsme moc chtěli dokázat, že do ní patříme. To se nám povedlo.

Opava je první klubem v historii, který se v nejvyšší soutěži udržel, byť sezonu začal v azylu. Je to pro vás o to cennější?

S tím souhlasím, celá sezona byla strašně náročná. Na jejím začátku jsme nemohli hrát doma. Hráli jsme v Brně, kde jsme nebyli absolutně zvyklí. Návrat domů byl důležitý, ale měli jsme manko. Nový trávník, k tomu naši diváci, to nám neskutečně pomohlo. Doma jsme byli strašně silní, ukázali jsme to v každém zápase . Získali jsme dvaačtyřicet bodů, což je fantastický výsledek. Tohle se docení až později.

Pojďme zpátky k sobotnímu zápasu. Jak jste viděl gól na 1:1? Reklamovali jste tam Fantišovu ruku…

Myslím si, že on ví, jak to bylo. Dal to rukou, v zápase to ale neuměl přiznat. Teď už je to jedno, jsem rád, že jsme dali druhý gól.

Vy už jste spolu měli nějakou rozmíšku v prvním poločase…

Jen jsme se lehce poštěkali. To je normální věc. Podali jsme si ruce.

Do ničeho jste nepustili nebezpečného Matouška. Jak se vám to podařilo?

Věděli jsme, že má velkou formu, že je to brejkový hráč, a že když mu dáte prostor, tak uteče každému. Připravovali jsme se na něj speciálně. Splnili jsme to do puntíku. Nic neměl, jen fauly.

Kdo měl největší zásluhu na tom, že se k ničemu nedostal?

Začal zprava u Židase (Jan Žídek pozn. aut.). Viděl, že nemá šanci, tak šel na druhou stranu, ale tam mu taky nebylo moc přáno. Je to ale talent, má před sebou velkou budoucnost.

Pamatujete si, kdy jste kopal tolik standardek?

Bylo jich hodně, měli jsme spoustu rohů, standardek z boku. Na to, kolik jich bylo, jsme měli dát více gólů.

Jak vidíte další budoucnost Opavy?

Věřím, že to bude dál fungovat. Cílem bylo zachránit ligu, to se povedlo. Dalším bude klub dál budovat a Opavu posouvat dál. Opava si to zaslouží, je to fotbalové město.