Nejstarší hráč a střelec FORTUNA:LIGY podepsal smlouvu na rok s tím, že součástí kontraktu je klauzule, která řeší i budoucnost Pavla Zavadila v opavském klubu po konci aktivní hráčské kariéry.

„Fotbal mě stále ohromně baví. Miluju ho a podřizuji mu všechno, ve svém věku už se o sebe musím dobře starat, ale to mi nevadí. Jsem na to zvyklý. Navíc mám kolem sebe plno mladých kluků, kteří mi dodávají elán, a já jim zase můžu pomoci, když bude potřeba. Cítím, že pro svůj tým jsem stále platný,“ vyznal se Pavel Zavadil. „V Opavě jsem velice spokojený. Mám to tady rád, jsem tu doma. Důležité je pro mě i to, že bych v klubu mohl zůstat i po konci hráčské kariéry,“dodává jedním dechem.

„Jednání s Pavlem byla bezproblémová, domluvili jsme se velice rychle. Pro naše mužstvo je stále obrovským přínosem jak na hřišti, tak mimo něj. Má ohromné zkušenosti, jev vzorem pro mladé hráče. Mohou se od něj spoustu naučit, dokáže jim poradit a umí je i usměrnit,“ podotkl sportovní manažer SFC Opava Alois Grussmann.

„Jsme rádi, že s námi Pavel podepsal novou smlouvu. Je to veliká osobnost celé ligy. Jsme hrdí na to, že fotbalista jeho formátu nastupuje za SFC. Věříme, že našemu klubu výrazně pomůže na hřišti a výhledově po konci kariéry také v nové pozici,“ vzal si slovo ředitel SFC Jaroslav Rovňan.

Pavel Zavadil v nejvyšší soutěži sehrál 263 utkání, ve kterých nastřílel 29 branek a na 36 jich přihrál. Dvaačtyřicetiletý rodák z Pňovic má ve sbírce hned dva tituly – český získal s pražskou Spartou a druhý dobyl s izraelským celkem Maccabi Haifa. Sedm let působil ve Švédsku, po návratu hrál pět sezon za brněnskou Zbrojovku, v létě roku 2017 přestoupil do Slezského FC. Za sebou má i angažmá v tehdy vesnickém zázraku – Drnovicích, kopal také za Uničov a Olomouc.