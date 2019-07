Slezané chtějí potvrdit zisk tří bodů z Českých Budějovic. „První utkání nám pomůže, vždycky je důležité dobře začít. První zápas se hraje na výsledek, abychom se odrazili, což jsme na sto procent splnili. První půle měla parametry, hráli jsme velmi dobře organizovaně. Ve druhém poločase byl tlak Českých Budějovic větší, ale kromě poslední střely jsme je k ničemu nepustili,“ vrací se Zavadil k premiérovému utkání Slezského FC v novém ročníku.

Teď Opava doma narazí na Příbram. „Odešli jim nejdůležitější hráči, Fantiš s Matouškem, kteří měli kvalitu a směrem dopředu i velkou sílu. Jsem zvědavý, jak se s tím popasují. Přišel tam Škoda, kterého znám z Brna. Je to nepříjemný útočník s dobrým výběrem místa a zakončením. Musíme se na něj připravit, protože je to typologicky jiný hráč. Nejdůležitější je pro ně asi Jan Rezek, který má kvalitu i zkušenosti a bude určitě výborně fyzicky připraven,“ tuší nejzkušenější hráč opavského výběru.

Tým kouče Kopeckého si díky květnové výhře nad Příbramí zajistil účast mezi elitou i pro tento ročník. „Může to být podobné utkání. Zápasy s Příbramí bývají vždy velkou bitvou a velkým bojem. Vím, jak to tam chodí, jako mladý jsem tam působil. Utkání u nich jsou těžší, ale ani doma nás s nimi nečeká nic lehkého. Naposledy jsme je porazili, ale byl to bojovný zápas a diváci si přišli na své. Očekávám stejnou tuhou bitvu,“ předesílá Pavel Zavadil.

Ten už se těší i na domácí publikum. „To bude pořád stejné, čeká nás fantastická atmosféra. Co potkávám ve městě lidi, všichni jsou natěšení. Tímto bych je chtěl na sobotní zápas pozvat, těšíme se na ně,“ vzkazuje opavský lídr.

ŠIMEK JAN