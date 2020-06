Pavle, Opava opět nevyhrála. První třeba první poločas nebyl z vaší strany herně špatný…

S tím souhlasím. Snažili jsme se hrát kombinačně, Bohemku jsme i přehrávali. Jenomže nám chybí finální a předfinální přihrávka, tak abychom se dostali do zakončení. To je naše velké trápení. Bohemka se dostala jednou k nám do vápna, a to ještě po naší chybě a dá z toho gól. Navíc byla ve dvou a nás tam bylo pět.

Osobně jste měl na kopačkách dva góly. Nešly standardky řešit jinak?

Obě byly z ideální pozice pro mě. Zahrál jsem je špatně, biji se za to do hlavy. Na poslední chvíli jsem změnil rozhodnutí. Chtěl jsem střílet přes zeď, nakonec jsme zvolil jinou variantu, a to byla chyba.

Před zápasem jste měl problémy s lýtky, dokonce jste vynechal zápas v Teplicích. Už je vše v pořádku?

Po Karviné mě tahala lýtka. Nemělo smysl jet do Teplic. Snažil jsem se připravit na Bohemku, člověk musí jít i přes bolest. O to více mě mrzí, že jsme to ve středu nezvládli. Cítím obrovskou frustraci. Ale máme před sebou nový zápas, musíme přepnout na Slovácko.

Situace Opavy není dobrá, ale stále ne beznadějná…

Tabulka se pořád vyvíjí. My musíme bezpodmínečně být úspěšní proti Slovácku a Budějovicím, zlomit to. Stále máme svůj osud ve svých rukou. Je to válka, nikdo nám nepomůže, musíme se s tím porvat sami.

Nedáváte góly, navíc máte zraněné útočníky, do toho se vykartoval Vašek Juřena…

Je to ohromná škoda. Šanci dostanou hráči z lavičky, aby ukázali, že na to mají. Je třeba jít přes bolest, kousnout se, bojovat. Jedině to může být úspěšná cesta. Program je náročný, únava se bude kumulovat.

Opava bojuje o holý život, vy už jste podobné scénáře zažil…

Vícekrát, i ve Švédsku. Je to o velkém tlaku, ale hrajete ligu, musíte ho zvládnout. Je to taky o hlavě. Třeba proti Bohemce jsme vyprodukovali spoustu centrů, avšak chyběl nám důraz ve vápně. Hosté u nás vytěžili z minima maximum. Je to všechno o detailech, o správném výběru místa.