Pavle, máte před sebou zápas čtvrtého kola FORTUNA LIGY s Českými Budějovicemi. Co je třeba udělat proto, abyste byli úspěšní?

Každý z nás si uvědomuje, že tenhle zápas je pro nás strašně důležitý. Základem bude stoprocentní přístup všech, tak ať se můžeme odpíchnout od dobrého nasazení. Jako tým jsme na dobré cestě, ale dobře víme, že potřebujeme výsledek v podobě vítězství. Protože naše mužstvo kvalitu má, je dobře poskládané. Ovšem je třeba si zvednout sebevědomí, a to se stane jen tehdy, pokud uhrajeme v sobotu tři body.

Máte za sebou tři zápasy, bodovali jste paradoxně v duelu, kdy vám to herně moc nešlo…

S tím souhlasím. Příbram hraje jiným stylem než třeba Plzeň, i než Karviná. Hraji jednoduše, nakopávají balony, hřiště je pak strašně dlouhé a trvá to, než se prokombinujete dál. Uznávám ale, že prvním třicet minut nebylo v Příbrami dobrých.

Místy to vypadalo, že Opava hrála až alibisticky…

To bych ani tak neřekl, ale nebyli jsme se schopni dostat do hry, kterou jsme chtěli hrát. Druhý poločas byl už lepší, ale paradoxně jsme v sedmdesáté minutě dostali gól, ale mužstvo ukázalo charakter, vyrovnali jsme a mohli i vyhrát.

Čeké Budějovice nezačaly sezonu dobře, ale mužstvo mají na papíře hodně kvalitní…

Je to tak. V Budějovicích se od postupu udělal obrovský kus práce. Mají velmi dobré hráče. Jejich tým je dobře sestavený, kluci přesně ví, co mají hrát. Ale už jsme s nimi od postupu hráli dvakrát a pokaždé zvítězili. Čeká nás těžký soupeř, ale fotbalový, který chce hrát.

Pod trenérem Kováčem hrajete s třemi obránci, není to až příliš velké riziko?

Myslím si, že podle toho, jak se tým skládá a jak momentálně hraje, tak mu tento styl vyhovuje. Hlavně na tom každý den pracujeme. Věnujeme se hodně taktice, organizaci hry, což je pro tento systém strašně důležité a myslím si, že výkony jsou jiné, lepší.