Krátké manažerské angažmá bere jako zkušenost. „Ta práce mě chytla a neskutečně bavila. Bohužel jsme sestoupili a já byl odvolán. Štve mě, že to bylo tak brzy. Ale zášť necítím. Opavský fotbal mám rád, přeji mu jen to nejlepší. Vždy mu budu fandit,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro Deník Pavel Zavadil. Momentálně je fotbalový virtuóz z Hané bez práce, ale doma nesedí. „Tvrdě na sobě pracuji. Pokud nepřijde manažerská nabídka, jsem připravený znovu hrát. Musím přiznat, že fotbal mi chybí,“ svěřil se nejstarší hráč ligy.

Pavle, už jste skousl předčasný konec v Opavě?

Samozřejmě, že mě to mrzí. Hlavně je mi líto, že Opava sestoupila z ligy. Když jsem přišel do klubu před čtyřmi roky, začalo se tady něco budovat. Postoupilo se do ligy, hráli jsme finále poháru. V zimě jsem chtěl týmu pomoci v jiné roli, i když jsem měl hráčskou smlouvu, přesto jsem přijal nabídku na post sportovního manažera a nelituji toho. Měl jsem možnost pracovat s výborným realizačním týmem. Říkali jsme si věci na rovinu, a to bylo důležité. Totéž směrem k hráčům.

Sportovním manažerem jste se stal v době, kdy byl tým poslední. Bylo podle vás reálné Opavu zachránit?

Byl jsem přesvědčený a věřil jsem tomu, že s tím půjde něco udělat. V prosinci jsem se už začal věnovat manažerské práci, i když jsem ještě hrával. S trenérem jsme se na spoustě věcí domlouvali. Potřeboval jsem mít připraveny všechny věci, abychom mohli přivést hráče, na kterých jsme se s Radkem Kováčem shodli. Když jsem v zimě dostal tři milióny korun na posílení týmu, začal jsem ihned pracovat na příchodu hráčů. Byl jsem ale upozorněn tehdejším ředitelem Jardou Rovňanem, že zmiňovaný budget je i na platy. Takže jsme nikoho kupovat nemohli.

Jak velký to byl problém?

Padl tím například i přestup stopera Baly z Prostějova. Zvolili jsme takovou strategii, že sáhneme do každé řady a dovedeme kluky na hostování za co nejmenší peníze. Za jediného Březinu jsme zaplatili standardní částku, která se v lize dává za hostování. Měl jsem dobrý pocit z toho, že na začátku přípravy jsme měli všechny posily v kabině. Všichni došli zadarmo. Začali jsme pracovat na tom, aby se tým sehrál, dobře se poznal. Příprava byla velmi krátká, nebyl na nic čas.

Posil přišlo mnoho. Nebylo to šité až moc horkou jehlou?

Byli jsme v časové tísni, potřebovali jsme mít kádr rychle pohromadě. Zpětně když si ten půlrok analyzuji, tak jsem udělal jednu chybu, a to, že jsem do toho nesáhl ještě více a nesehnal peníze na to, abych přivedl ještě dva lídry, kteří by dovedli kabinu a mančaft změnit sami. Hlavně v domácích zápasech, kdy jsme hráli o všechno, by to vzali na sebe. Tohle nám chybělo nejvíce.

Nemyslíte si, že byste vy osobně nepomohl týmu na hřišti více jako hráč?

Uvažoval jsem nad tím, že bych vedle manažerské práce ještě hrál. Pár tréninku jsem s týmem dokonce i odtrénoval, ale své práce jsem měl tolik, že jsem nechtěl dělat dvě věci napůl. Proto jsem sám načas s hráčskou kariérou přestal. Navíc na můj post jsme přivedli Chrise Tiéhiho, který splňoval všechny parametry. S ním jsme byli maximálně spokojeni. Na druhou stranu si věřím, že v domácích zápasech s našimi konkurenty, jako byli Brno a Příbram, bych týmu na hřišti nějak dovedl pomoci.

Opava neměla výsledky. Nabízí se otázka, zda se nemělo sáhnout k trenérské změně a dát týmu impulz?

O tom přesvědčený nejsem. Vyhazovat trenéra, kterého vidíte, jak denně pracuje, dává tomu sto procent, by nebylo správným rozhodnutím. I když nebyly výsledky, kabina za trenérem stála. Nepřišlo by mi, že by trenér tápal a nevěděl, co má s týmem dělat. Naopak jsem viděl, jak rozvíjí mladé hráče, jak s nimi komunikuje, jakou má vizi. Proto nebyl důvod do toho sahat. I když se tato otázka nabízela. Odvolání trenéra by nám v naši situaci nic neřešila.

S přibývajícími zápasy byla kritizovaná hra s třemi obránci. Opava tím byla čitelná a zranitelná zároveň…

S příchodem Radoslava Kováče jsme změnili herní styl. Strašně moc jsme se věnovali taktice a organizaci hry. S trenérem jsme vedli na toto téma od rána do večera debaty. Rozebírali jsme každý trénink, každý zápas. Viděl jsem, že tento systém mužstvu vyhovoval. Měli jsme jasnou organizaci hry, věděli jsme, jak máme hrát, což se projevilo v zápasech s těžkými soupeři. Už v přípravě jsme měli Rapid Vídeň, kde nám to fungovalo, stejně tak v Plzni. Samozřejmě nejhorší na tom bylo, že jsme propadali v obou boxech. Ať už to bylo v defenzivě, kde jsme se chovali špatně, nešlo ale o systémové, nýbrž o individuální chyby, nebo to bylo nabírání hráčů či hlídání prostoru. To stejné jsme měli v ofenzivě. Koncovka a předfinální fáze byla žalostná.

Přivedli jste útočníky Smolu se Čvančarou. Oba dohromady dali jeden gól, a to ještě z penalty…

Oba útočníky jsme brali kvůli ofenzivní síle. Tomáš Smola v Opavě v minulosti hrával, znal prostředí, dával spoustu gólů. Byl jsem přesvědčený, že nám pomůže, ale bohužel dal jednu branku, druhou mu vzal Neša (Nešický). Sám čekal, že nám pomůže více. Byly tam ale příčiny, proč tomu tak nebylo. Prošel těžkým průběhem covidu, ze kterého se dostával skoro měsíc. Do toho se přidala nějaké zranění, nebyl tak stoprocentně připravený.

A Čvančara?

Má velký potenciál. Musí na sobě daleko více pracovat a ne jen dvě hodiny denně. Musí být na sebe více náročnější, jinak nebude mít šanci se prosadit a správný věk mu uteče, což jsme mu taky říkali. Měl dobré zápasy, šel čtyřikrát a pětkrát sám bránu, góly ale nedával, což se na něm taky podepsalo. Nakonec se zranil a poslední dva měsíce nebyl k dispozici.

Když to shrneme, tak z posil se nakonec výrazně prosadil jen Nešický, což je málo…

Souhlasím, že je to málo. Hráčů přišlo hodně, někteří měli lepší začátek, někteří horší. Za mě se jich vydařilo tak padesát procent. O Nešického jsme měli velký zájem, v Liberci moc šancí nedostával, u nás se chytil, dal čtyři góly. Každé utkání odehrál na vysoké úrovni. Bylo to vidět i na trénincích, na jeho přístupu. Dobře si uvědomoval, že fotbalu musí odvádět maximum. Je to profík se vším všudy. Je to hráč, který v létě získá další ligové angažmá. Splnil to, co jsme od něj očekávali.

Opava na tom byla postupně stále hůř, řešili jste s trenérem Kováčem už i variantu pro druhou ligu?

Situaci jsme se zabývali průběžně. Potřebovali jsme si naplánovat přípravu, soustředění, jak bude vypadat kádr. Všechno jsme měli nachystané, ale asi dva měsíce zpátky, kdy jsme byli pozvání na představenstvo, tak náš plán B byl smeten ze stolu, že se o něm nebudeme bavit, s tím, že se soustředíme na dohrání ligy. Poté jsme to převážně řešili se Zdeňkem Viktorinem, který byl se vším seznámen. Věděl s jakým kádrem chceme jít do letní přípravy. Měl podrobnou analýzu všech hráčů, kteří jsou k dispozici, jejich plusy, mínusy. To samé platilo o trenérech. Důležité bylo podepsat trenéry v áčku. Mám na mysli Michala Hampla a Davida Hampla, kteří jsou obrovskými profíky a pracovali jak s hráči áčka, tak mládežníky. Všechno bylo připraveno, tak jak má.

Místo tří let jste skončil ve funkci už po čtyřech měsících. Navíc kvůli práci sportovního manažera jste ukončil hráčskou kariéru. Cítíte nyní s odstupem času nějakou zlobu směrem ke klubu?

Mě štve to, že jsem musel skončit po čtyřech měsících, kdy jsem se vzdal sám své profesionální kariéry, která mohla ještě nějaký ten rok pokračovat. Ve své fotbalové kariéře jsem potkal řadu sportovních manažerů, trenérů, od kterých jsem si chtěl vzít jen to nejlepší a do toho dát něco svého. Věděl jsem, že je to práce na full time. Zášť necítím, chci se dál věnovat sportovní stránce, protože tu mohu ovlivnit, ne ale věci okolo. Nemíním se jimi zaobírat, byla by to ztráta času. Mám čisté svědomí v tom, že jsem do práce v klubu dal maximum. Respektuji to, že nebyly výsledky, což je někdy hodně zkreslené. Opavě budu dál fandit, mám to tu strašně rád. Mám zde svoje zázemí.

Trenér Kováč se nechal slyšet, že když skončíte vy, skončí i on. Co na to říkáte?

Když přišel trenér Kováč do Opavy, byla daná jasná vize, jak se má fotbal v klubu dělat a jak má fungovat. Bylo jasně řečeno, že trenér zůstane i kdyby se sestoupilo do druhé ligy a bude se v Opavě něco budovat. To znamená práce s mladými hráči a posouvat je dál, což se dělo a skvěle fungovalo. Kluci se posunovali, viz třeba Tomáš Rataj, který odešel do Norska. Chtěli jsme sáhnout ještě i do nižší kategorie a kluky posunout výš. Bohužel to se nám nepodařilo dotáhnout dokonce, protože tady v tomto nepanovala v klubu úplně shoda. A k té otázce? Jsem jasně pro, aby Radek Kováč v Opavě zůstala a dál pracoval. Myslím si, že je to strašně vnímavý trenér, který má Opavě co dát.

Momentálně jste bez angažmá. Už víte, co budete dělat?

Práce sportovního manažera mě chytla a bavila. Myslím, že předpoklady pro ni mám. Chci v ní pokračovat dál, ale mám v hlavě i to, že možná budu ještě hrát. Čtrnáct dnů poctivě trénuji. Cítím se dobře, věřím, že bych rok, dva ještě dal. Moje ambice byly vždycky nejvyšší a pohrávám si s myšlenkou, že se ještě vrátím na hřiště.

Máte na mysli profi soutěž?

Věřím si na to. Uvidíme, zda nějaká nabídka přijde. Fotbal mi chybí a uvažuji, že bych naskočil a hrál.