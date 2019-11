Brankáře Kočího nenechávali v klidu. Ve dvou případech ho prověřil zkušený záložník Pavel Zavadil. Avšak ani jemu nebylo přáno černou sérii bez vstřelené branky přerušit.

Bezgólová série se Opavě natáhla na 490 minut…

Bohužel, je to smutné zjištění. Teď v Příbrami to nebylo herně špatné, jenomže opět jsme vyhořeli v zakončení, trápíme se v tomto směru. Přitom na koncovce pracujeme v tréninku, přijde mi, že už se jí věnujeme až moc. Musíme to prolomit, pak už to snad půjde.

Co znamená pro Opavu bod z Příbrami?

Jde hlavně o to, že týmy bojující o záchranu od sebe neodskočily. Až další utkání ukáže, co tato remíza pro nás znamená. Musíme doma za každou cenu bodovat.

Opava čeká na vítězství už dlouhých čtrnáct kol…

Je smutné, že máme už tak dlouhou sérii. Nezbývá nám nic jiného, než bojovat a věřit dál. Chceme všichni, aby se v Opavě hrála liga. Jenomže nám chybí kvalita.

Necítíte už beznaděj se stávající situací?

To ne, snažíme se být i pozitivní. Tak vypadají i tréninky v týdnu. Musíme se dívat před sebe, ještě je spousta utkání před námi. Cílem je zmizet ze šestnácté pozice a třeba si to o záchranu rozdat v baráži.

Nyní čeká ligu reprezentační přestávka, vítáte ji?

Máme čtrnáct dní před sebou, kdy se můžeme připravovat. Bylo důležité, že jsme v Příbrami bodovali.