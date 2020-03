Pavle, tenhle zápas se Opavě vůbec nepovedl…

Na utkání jsme se dobře připravili, cítili jsme se dobře, věřili jsme si, že z toho může něco být, ale bohužel místo toho, abychom vedli 1:0, tak z toho bylo dvougólové manko. Nedali jsme do brány z metru balon, pak dvakrát inkasujeme. Je třeba to hodit za hlavu a soustředit se na Karvinou.

Dalo se s tím ve druhém poločase něco dělat?

Dalo se s tím něco dělat. Řekli jsme si, že zkusíme dát rychle gól. Jenomže jsme dostali třetí branku. Jak se to „sere“, tak se to „sere“. Nejdete to jinak říci.

Kdybychom šli po stopách zápasů, tak všechny čtyři góly jste Liberci doslova darovali…

Je to tak. Všechny padly po našich chybách, kdy jsme špatně vyhodnotili situaci. Za stavu 3:0 koncentrace není taková, jaká by měla být. Chcete něco udělat, něco zlomit, ale uděláte více horších věcí než těch dobrých.

V sobotu hostíte Karvinou, která je na rozdíl od vás ve velké pohodě…

Začala výborně, má deset bodů, je v pohodě. Nám nezbývá nic jiného než zápas s ní zvládnout.