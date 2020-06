„Spadl mi obrovský balvan ze srdce. Před zápasem jsem špatně spal. Moc jsem chtěl uspět, už kvůli novým trenérům. Jsem rád, že to vyšlo,“ oddechl si nejstarší fotbalista české ligy.

Do utkání navíc nešel zcela zdráv. „Jsem zvyklý chodit přes bolest. S tím problém nemám. Tahle výhra byla strašně důležitá,“ podotkl dvaačtyřicetiletý opavský záložník.

Jak jste viděl zápas s Budějovicemi?

Uvědomovali jsme si, že je to pro nás strašně důležité utkání, které chceme zvládnout. Za ty tři dny, co jsou tady noví trenéři, jsme se na utkání poctivě připravovali. Věnovali jsme se hodně systému hry a organizaci, abychom věděli, co přesně máme hrát. Za tři dny jsme toho stihli strašně moc. Od první minuty to bylo jasně vidět. Samozřejmě, že ve hře byly chyby, ale na těch budeme pracovat. Osobně mi spadl kámen ze srdce, protože od středy jsme prožívali náročné dny, moc jsem toho nenaspal. Strašně jsem si přál, ať nám to vyjde, ať noví trenéři dobře začnou. Věřím, že s Radoslavem Kováčem a Aloisem Skácelem jsme se vydali po správné cestě. Samotní hráči poznali, že přístup trenérů je takový, jak má být. Jsou hodně komunikativní.

O rozhodující trefu z trestného kopu se postaral Filip Souček. Střílel z vaší parkety, nebývá zvykem, že byste balon z takové distance někomu půjčoval…

Už před zápasem jsem byl rozhodnutý, že když bude dobrá situace, že mu to nechám, protože minule mi dva trestňáky nevyšly. V prvním poločase jsem kopal nějaké standardky, některé vyšly, některé ne. Věděl jsem, že Suk si věří. Je to absolutně v pořádku. Jsme v Opavě jeden tým, který každý den tvrdě pracuje. Jdeme za společným cílem. Po utkání jsem mu řekl, že to kopl fantasticky. Úplně lehká situace to přitom nebyla. Suky to dal a já jsem šťastný.

Zápas se odvíjel úplně v jiném módu, než ty předešlé. Proč?

Souhlasím, že to mělo jiný drive. Každý trenér, když přijde k týmu, přinese něco nového. Před utkáním jsme se hodně věnovali organizaci hry a systému, jak chceme hrát. Hráli jsme tři obránce, dva half beky, dva útočníky, tři jsme byli uprostřed, což byla velká změna. Hráči to strašně rychle pochopili. Přesně jsme věděli, jak se máme pohybovat, v jakých prostorech, a co máme na svých místech dělat. Je to hodně pozitivní zpráva pro nás.

Proti Budějovicím jste hráli docela dost odvážně. Je to cesta pro Opavu?

Myslím si, že ano. Od začátku utkání jsme chtěli hrát, rozehrávat balony zezadu, mít postupný útok, který jsme měli za dva dny naučený. Určitě je to cesta. Před třemi lety jsme postoupili do ligy, tým byl za Romana Skuhravého fantasticky připravený, následně se v tom pokračovalo, liga se zachránila. Nyní ale potřebovali hráči nakopnout zpátky, aby to nešlo dolů. Jenom si přeji, abychom šli nahoru a celé mužstvo se zlepšovalo. Vidím v našem klubu pořád velký potenciál. Je tady spousta mladých a šikovných hráčů, kteří chtějí na sobě pracovat, mají to v hlavě v pořádku a to je první předpoklad, abychom se někam posunuli. A hlavně musíme táhnout za jeden provaz, fanoušci, vedení, hráči v kabině, prostě celá Opava. Myslím si, že když budeme takhle přemýšlet a pracovat, jsme na správné cestě.