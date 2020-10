V sobotu jste přepsal historii. Co vy na to?

Od kluků z novin jsem věděl, že se tohle blíží, ale abych se přiznal, nevěděl jsem, že to přijde zrovna v tomto utkání. Když jsem se to po zápase dozvěděl, byl jsem rád. Tyhle věci moc nesleduji, ale musím se přiznat, že po výhře nad Teplicemi, která pro nás byla nesmírně důležitá, to pro mě byla potěšující zpráva. Jsem rád, že i v tomhle věku můžu hrát s kluky, kterým bych mohl dělat tátu. (směje se) Pro mě je strašně důležité, že jim pořád stačím a mám na to. Tohle je pro mě daleko víc než ten rekord.

Po vítězství nad Teplicemi spadl kámen ze srdce…

Stoprocentně. Utkání jsme začali velmi dobře. Měli jsme tři gólové šance, ze kterých musí padnout alespoň jeden dva góly. Co my ale zahodíme, je neskutečné. Nevím, čím to je. Na tréninku se tomu věnujeme až extrémně moc. Je to naše velká slabina, utkání jsme mohli rozhodnout hned na začátku a mohli jsme hrát klidněji. Nakonec nesmyslný gól ze standardky a pak to byly nervy.

Bylo vidět, že inkasovaná branka s Opavou hodně otřásla…

Souhlasím. Za prvé byla úplně zbytečná a za druhé šlo o druhý zápas, kdy jsme inkasovali ze standardky. My jich kopeme dvacet a nedokážeme ani z jedné nic vytěžit. To si musíme ještě rozebrat.

Docela vám to vzadu hořelo. Měli jste i štěstí…

Souhlasím. Je to našim nedůrazem, pomalu vystupujeme a nejsme přesně organizovaní, jak bychom měli být. Musíme být daleko aktivnější, dostupovat hráče. Pokud jdete do souboje na půl plynu, nikdy balon vyhrát nemůžete.

Na konci prvního poločasu přišla penalta. Očekávalo se, že ji budete kopat vy, nakonec si vzal míč Jan Žídek. Proč?

Byli jsme určeni se Žíďasem, ale dostal jsem do lýtka a nebyl jsem stoprocentně v pořádku. Žídas to vzal na sebe.

Šlo o důležitý moment, vyrovnání vás nakoplo. Jít do kabin s jednobrankovým mankem, asi byste se těžko zvedali…

Prohrávat v poločase, tak by utkání mělo asi jiný vývoj. V kabině byla i tak velká bouřka. I když to bylo 1:1, museli jsme si pár věcí vyříkat. Jsem rád, že druhý poločas byl o něčem jiném a jsem strašně šťastný za tři body. Už jsme výhru potřebovali.

Osobně jste chodil do skluzů, neuhnul jste z jediného souboje. Bylo asi cílem strhnout ostatní…

Věděl jsem, že bez toho to nepůjde. Protože zodpovědnost a rvát se o každý balon nám v Jablonci chyběla, tam to bylo jasně vidět. Doma by to takhle neprošlo. Přesně tohle musíme přenést i do venkovních utkání, protože jen se zodpovědností a zarputilostí se dají urvat nějaké body. Nejsme totiž takoví fotbalisté, abychom mohli někoho přehrávat fotbalovostí.

V Jablonci jste nenastoupil. Pomohl vám týdenní odpočinek?

Domluvili jsme se tak s trenérem, ale pokud jsem připravený a mám na to, tak chci hrát každý zápas. Ale respektuji, když se trenér rozhodne jinak.

Co si myslíte, že toto vítězství s týmem udělá?

Nalije mu sebevědomí. Tento výsledek měl přijít už dříve. Bude to velká vzpruha pro všechny, protože naše hra je daleko lepší než výsledky. Potřebujeme sbírat body, soutěž je totiž extrémně vyrovnaná.