Díky finanční injekci od města je Slezský FC Opava bez dluhů. „Sháníme partnery, finančně pokrytou máme už polovinu příštího ročníku,“ prozradil také mimo jiné v následujícím rozhovoru. Těší ho fakt, že v kabině áčka je devět odchovanců.

Je Opava momentálně bez závazků?

Rozdělili jsme závazky na tři skupiny. Jedna část se týká hráčů a trenérů, ti dostali peníze hned. Pak šlo o druhou, do které například spadaly Pardubice, kterým jsme dlužili za Kayambu, nebo Petřkovice, v tomto případě se to týkalo Puškáče.

Do této skupiny spadala také bezpečnostní služba nebo závazek vůči Parkhotelu, tady bylo také vše uhrazeno.

Aktuálně budeme ještě jednat s dodavateli, u kterých bychom chtěli závazky řešit sponzorsky, zápočtem. Peníze na to máme, ale chceme to zkusit i tímto směrem.

Zbytek sezony máte vykrytý?

Nejen na zbytek sezony, ale finance máme sehnány i do konce tohoto kalendářního roku. To znamená, že vykrytou máme první část nového soutěžního ročníku. Sháníme další partnery, taktéž pracujeme na strategickém partnerovi, ale to je běh na dlouho trať.

V klubu byl dluh. Startovací čára začala pro nás před dvěma týdny, kdy jsme obdrželi peníze od města. Až tehdy jsme mohli oslovovat aktivně partnery, aby neměli pocit, že z jejich peněz budeme sanovat dluhy z minulosti.

Při vašem vstupu do klubu jste hovořil, že jednáte o příchodu konkrétního strategického partnera. Jaká je aktuální situace?

Rozhodoval se mezi námi a Karvinou. Nakonec se rozhodl pro Karvinou, a to z důvodu toho, že má nový stadion. Měl plány i se skautingem, který by si sám aktivně řídil i ze své strany. Je nám líto, že to nedopadlo.

Jak to vypadá s otázkou krizového manažera?

Představenstvo i dozorčí rada rozhodly, že krizového manažera do klubu dáme. I když já si osobně nemyslím, že by krizový manažer objevil v klubu Ameriku. Spíše to dlužíme zastupitelům, kteří odsouhlasili do klubu, aby měli zpětnou vazbu od člověka zvenčí, který není přímo zainteresovaný v SFC.

Z vaší odpovědi lze usoudit, že osoba krizového manažera není pro klub až tak stěžejní…

Když se podívám do klubu, tak lidi mají tři čtyři funkce. Dělají to spíše z fandovství do fotbalu. Třeba pan Rovňan ráno přijde do práce na sedm na půl osmou, a když přijdu na klub v šest večer, ještě ho potkám. Všichni tady jsou do večera, tady není ani koho vyhazovat.

Maximálně vyměnit člověka za člověka a stejně mu musíme ty tři funkce dát. Pořád tady chce někdo za každou cenu hledat nějaké úspory, ale to není správná cesta. Už jsem to ale řekl několikrát, spořením ještě nikdo nikdy nevydělal peníze.

V klubu jste už téměř třetí měsíc. Co se vám zatím podařilo zjistit? Je situace špatná, jak někteří „zasvěcení“ tvrdí?

Vždycky je to o lidech, o strojích a také o vybavení. V Opavě máme krásné hřiště i zázemí. Lidé tady práci dělají srdcem, za pár korun, myslím tím třeba trenéry u mládeže.

Nemyslím si, že by v SFC bylo něco zásadně špatně. Máme v úmyslu sednout si se všemi, s trenéry, s rodiči. Budeme chtít od nich zpětnou vazbu. Doposud jsme to neřešili, protože jsme nevěděli, co s klubem bude.

Mezi fotbalovými bafuňáři jste nováčkem. Nelituje toho, že jste začal působit ve fotbalovém klubu?

Nelituji, i když nebylo na začátku příjemné, když mi zvonil neustále telefon ohledně dluhů, ale je to za námi. Je třeba se posunout. Stejně jako ve firmě i v klubu je to o práci s lidmi, je to hodně o komunikaci.