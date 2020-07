Klub, s kterým se probojoval do první ligy a zahrál si finále MOL Cupu, opouští s pocitem dobře odvedené práce. „Byly to krásné čtyři roky, fotbal mě bavil. Měl jsem tu čest poznat skvělé lidi, vynikající fanoušky,“ vyznal se bývalý hráč Baníku Ostrava, Frýdku-Místku, Dubnice či polského Belchatowa. „Šlo o pestré angažmá. Zažil jsem krásné okamžiky, ale i momenty, kdy nám nechodily výplaty,“ dodal.

V Opavě jste prožil čtyři roky. S jakými pocity ji opouštíte?

S krásnými, protože když jsem do Opavy přicházel, vůbec jsem netušil, co mě čeká. Musím ale říci, že od prvního tréninku mi přišel tým něčím zvláštní a cítil jsem se hned dobře. Líbila se vize pánů Grussmanna a Skuhravého. Udělal jsem dobře, že jsem smlouvu podepsal. Podařily se nám velké věci, jedním slovem to byla opravdu jízda. Postoupili jsme do ligy, byli ve finále poháru. Na druhé straně se bojovalo i s finančními problémy. Museli jsme hrát v Brně, první kolo na Spartě. Převládá ve mně pozitivní pocit. Našel jsem si v Opavě kamarády, město je krásné, rad se tady budu vracet.

Zmiňované finanční problémy vrhaly na klub hodně špatný stín…

Začnu osobou pana Hájka, který měl v kabině velký respekt. Osobně jsem měl s ním dobrý vztah. Co mi slíbil i většině kluků, tak vše dodržel. Ve druhé lize nám vytvořil nadstandardní podmínky a vždy to myslel dobře. Bohužel nakonec to po ekonomické stránce nedopadlo, přestaly chodit výplaty. Když ale budu mluvit za nás starší, co jsme tady byli od počátku, tak jednal férově, pak sice komunikace začala váznout, ale i tak na něj nemohu říci křivého slova.

Opava zažila dva vrcholy, postup do ligy a finále MOL Cupu v Olomouci. Jak moc bolela porážka se Zlínem?

Říká se, že rány čas vyléčí, ale u mě to tak není. Na prohrané finále myslím dodnes. Druhé místo je úspěchem, ale u mě převládá zklamání. Byli jsme krůček od toho, abychom se dostali do Evropy. Všechno mohlo být jiné, přitekly by peníze, tým by se nemusel rozpadnout a mohli jsme být úspěšní i v lize. Kdyby nedošlo k odchodům, tak nyní bojujeme o první šestku.

Který zápas v opavském dresu byl pro vás tím, jenž vám zůstal v paměti?

Bylo jich více. Třeba mě napadá hned ten první na Spartě, kdy za námi dorazila spousta fanoušků, pak i na Slavii. Tohle byly zápasy, ve kterých jsme se chtěli porovnat s absolutní špičkou. Jsem rád, že jsem mohl být u toho a samozřejmě derby s Baníkem.

Pro vás jako pro Ostravana, byly tyto bitvy proti Baníku výjimečné?

Byly to specifické zápasy pro mě. Hlavně ten za trenéra Kopeckého, kdy jsme Baník doma porazili. Derby se hodně řešilo i mezi známými, bylo vidět, že tento zápas je výjimečný a pikantní pro tento region. V republice se mu vyrovná jen derby mezi Spartou a Slavií.

Během vaší kariéry jste často měnil kluby, v Opavě jste vydržel nejdéle…

Po první sezoně v Opavě, která se mi hodně povedla, jsem měl i zajímavé nabídky z Polska, mohl jsem odejít. V Opavě mi ale vylepšili smlouvu, dostal jsem bonus za minulý ročník. Navíc se mi tady moc líbilo, v kabině se vytvořila skvělá parta, k tomu vize postoupit do ligy byla velkým lákadlem. Když je člověk spokojený, tak odmítne i větší obnos peněz v cizině. Rozhodně nelituji toho, že jsem v Opavě čtyři roky zůstal. Ano, někdy jsem měl horší formu, někdy lepší. Když nehrajete, tak se musíte poučit z chyb a odstranit je.

Prvním trenérem, který vás v Opavě vedl, byl Roman Skuhravý. Jednu chvíli jste za něj vypadl i ze sestavy…

Prvně bych chtěl říci, že za úspěchem Opavy stáli tři lidé, a to trenér Skuhravý, předseda představenstva Hájek a manažer Grussmann. Ti to všechno začali. Díky nim se Slezský FC dostal do ligy, začal být brán vážně. Na to by nikdo nikdy neměl zapomenout. Teď k vaší otázce. Na trenéra Skuhravého vzpomínám rád, patřil k přísnějším trenérů. Na každém tréninku se řešily detaily naší hry. Ani jeden trénink si nikdo nedovolil vypustit, pořád jsme museli být soustředění, což byl klíč k úspěchu. Mě držel zkrátka, nedovolil mi, abych myslel na něco jiného, než na fotbal. Díky tomu ze mě dokázal vyždímat maximum. V lize je málo trenérů jako on, kteří přemýšlí o každém detailu.

Poté převzal mužstvo Ivan Kopecký, zprvu se pod jeho vedením Opavě dařilo…

Neměl jsem s ním nikdy žádný problém. Měli jsme spolu dobrý vztah. Pod Romanem Skuhravým jsme měli nastavený určitý styl hry a nějaký level… Ivan Kopecký to měl hodně těžké, trénoval jiným stylem a chtěl zanechat Skuhravého tvář a zároveň vštípit do hry své věci. Ze začátku měl výsledky, ale pak jsme začali ztrácet. Navíc mu odcházeli klíčoví hráči a nakonec to trenér Kopecký odnesl vyhazovem. Nahradil ho trenér Balcárek, pod ním jsem jednou hrál, jednou ne. Když už jsem se do toho dostával, nebyly výsledky…

Když jsme o u těch trenérů, nesmíme opomenout Radoslava Kováče. Pod ním jste nehrál vůbec, navíc v klubu za jeho vlády končíte…

Myslím si, že Opava udělala skvělý tah, že angažovala nové trenéry. Klub potřeboval trenéra, který dá hře tvář. Kováč byl skvělý hráč, dělal asistenta ve Spartě, má velký přehled o mladých fotbalistech, dává fotbalu hodně. Díky němu může mít klub budoucnost.

A co ta vaše? Už se něco rýsuje?

Jsem v kontaktu s kluby v Čechách a Polsku. Chci se, co nejdříve připojit k novému týmu, je to pro mě velká výzva. Chtěl bych zůstat v Česku v první lize a vrátit se na opavský stadion jako soupeř, doufám, že se mi to splní. Třeba se do Opavy vrátím někdy i jako trenér. Mám B licenci, chci dělat A licenci.

Z vašeho vyprávění je cítit velká spokojenost…

Ještě nesmím zapomenout na úžasné fanoušky. Byli pro mě velkým překvapením. Nečekal jsem, že budou takto věrní, že při nás budou stát i v těžkých dobách. Jak tvrdé jádro, tak lidi, co chodili na ostatní tribuny. Fandili nám i venku. Byli naším dvanáctým hráčem. V Opavě jsem se prostě cítil jako doma. Všem, kdo dělají v Opavě fotbal, děkuji za krasné angažmá. A taky městu Opavě, které se k nám nepostavilo v době krize zády. Díky němu nám začaly chodit opět výplaty a fotbal přežil.