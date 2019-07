Na trávníku strávil pětačtyřicet minut a blýskl se nahrávkou na gól Renému Dedičovi. Porážce 1:4 ale nezabránil. „Jdeme dál, nyní nás čeká Baník, proti kterému chceme být stoprocentní,“ hlásí dvaatřicetiletý záložník.

Petře, když půjdeme po stopách zápasu v Mladé Boleslavi, tak začátek jste měli luxusní. Dali jste rychlý gól, mohli jste přidat i druhý šance, na to byly…

Dali jsme rychlou branku, vedli jsme. Myslím si, že i míč jsme měli více na nohách, soupeř pomalu nevystřelil na naši bránu. Změna přišla až v momentě, když změnil rozestavení a začal hrát na dva útočníky. Převzali inciativu. Měli i hodně standardek, které mnohdy nebyly. Krásnou střelou srovnali. Následovaly dva naše protiútoky, z kterých jsme mohli znovu vést. To se nám nepovedlo, místo toho jsme inkasovali gól do kabin. Ve druhé půli to mohli domácí zavřít a v klidu si hrát svou hru a čekat na naší chybu, která bohužel přišla.

Paradoxně ale opavský výkon byl z posledních tří zápasů nejlepší, souhlasíte?

Takový někdy dokáže fotbal být. Hlavně v prvním poločase jsme hráli dobře. Kdybychom dali gól na 2:0, vše je jinak. Je to ale o kvalitě. Boleslav má výbornou ofenzivu v zápase to potvrdila.

Vy jste se možná pro někoho překvapivě objevil v základní sestavě…

Jsem zdravý, koleno drží. Dva dny před zápasem mi trenér řekl, že budu hrát v základní sestavě. Byl jsem za to rád. Nyní jsem připraven na to, rvát se o místo v základu.

V pátek je na programu derby s Baníkem. Opava je na tom aktuálně lépe, jak vy osobně Slezské derby vidíte?

Těšíme se moc. Chceme si to s Baníkem rozdat na férovku, dlužíme jim loňskou porážku z Ostravy. Víme, že to bude jiný zápas. Doma jsme silní, je to derby, bude vyprodáno. Chceme vyhrát a mít devět bodů.

Myslíte si, že ještě větší náboj zápasu dá fakt, že v barvách soupeře nastoupí Kuzmanovič se Smolou?

Určitě, to bezesporu. Známe se, dlouho jsme spolu hráli. Oba to budou už kvůli divákům mít hodně těžké v Opavě. Známe, jak hrají, naší obránci je budou mít dobře načtené.

Opava zatím z devíti možných bodů získala tři, což může být psychická výhoda…

Souhlasím. Jsme rádi za každý bod. Ze tří zápasů šest bodů, je pěkná bilance. Věřím, že v pátek večer jich budeme mít devět.