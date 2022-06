Na první gól se čekalo osm minut. Kuzmanovič běžel sám na gólmana Konečného a poslal Baník do vedení. Otrokovice měly v prvním poločase dobré momenty, dostaly se do dvou šancí a podařilo se jim Chovanem vyrovnat. Ve 25. minutě vyslal do vápna Kuzmanovič parádní centr a Yao dával na 2:1. Ještě v prvním poločase měl s chutí hrající Kuzmanovič, kterému v hledišti fandil i syn Luka jednu velkou šanci, tu ale se štěstím zlikvidoval soupeřův brankář.