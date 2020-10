Pouze tréninky a žádný zápas, tak momentálně vypadá program ligových fotbalistů Slezského FC Opava. Malým zpestřením byly dva modelové zápasy v uplynulém týdnu. Hráči to dle slov kapitána Jana Žídka přivítali.

Jan Žídek, kapitán Slezského FC Opava | Foto: Deník / Petr Widenka

„Už jsme to zažili na jaře, teď v tom lítáme znovu, je to pořád do kolečka, ale nedá se nic dělat,“ řekl smířlivě Jan Žídek. „Hráli jsme nyní dva modelové zápasy mezi sebou. Bylo to velké zpestření, přece jenom jsme si mohli vyzkoušet věci z tréninku, které můžeme přenést do zápasů,“ kvitoval pětatřicetiletý stoper. On sám si ve středečním „modeláku“ zkusil penaltu, jenomže ji nedal. „Dělal jsem blbosti, v mistrovském zápase bych ji kopl jinak,“ přiznal autor pěti ligových branek.