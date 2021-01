PODÍVEJTE SE: Nové tváře v Opavě! Smola s Čvančarou v řešení

/AKTUALIZOVÁNO/ V sobotu ráno odstartovali fotbalisté Slezského FC Opava přípravu na těžkou jarní část. Trenéru Radoslavu Kováčovi se v kabině hlásily i nové posily, a to Jiří Kulhánek, David Březina, Aleš Nešický a Lukáš Kania. Na spadnutí je příchod Patrika Hellebranda z pražské Slavie. A to by nemuselo být ještě vše.

Aleš Nešický. Foto: Eliška Žídková | Foto: Deník / VLP Externista