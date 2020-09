Reprezentační přestávku opavští fotbalisté vyplnili přípravným zápasem s druholigovým Prostějovem. Ten Slezanům nevyšel. S Hanáky prohráli 0:2. Domácí stratég Kováč zkoušel nový herní systém, ten ale haproval. V Městských sadech řeší stále ještě posílení týmu a také další budoucnost Lukáše Železníka.

SFC Opava-Prostějov 0:2 | Foto: Deník / Petr Widenka

„Ve čtvrtek na tréninku jsme zkoušeli nový herní systém 4-3-3, který jsme proti Prostějovu aplikovali poprvé do zápasu. Kluci ho pode mnou hráli po poprvé a bylo vidět, že se v tom koupali,“ přiznal po utkání opavský trenér Radoslav Kováč. „Hlavně jsme neměli dobrý pohyb. Někteří kluci ještě nevěděli, jak se v novém herním systému chovat. V předchozích utkáních nás zdobila agresivita a organizovaný presing, proti Prostějovu nám to chybělo,“ podotkl trenér Opavy a pokračoval: „Zkoušet ho budeme dál, ale nyní se vrátíme, k tomu, co nám více sedí, co děláme dva měsíce. Musíme ale zvládat oba poločasy, hrát zodpovědněji a nedělat hloupé chyby.“