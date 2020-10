/FOTOGALERIE/ V hlavě si pohrávali s myšlenkou odehrát v koronavirové pauze přípravný zápas v Polsku. Nakonec tuhle možnost v Opavě zavrhli. Středeční dopolední trénink Slezského FC Opava se proměnil v modelový zápas. A simulace to byla dokonalá, včetně arbitrů Levá strana porazila pravou 6:2. V akci byl viděn i testovaný záložník Christ Tiéhi.

SFC Opava,modelový zápas. | Foto: Deník / Petr Widenka

„Možnost hrát v Polsku existovala, ale nakonec jsme tuto ji zavrhli. Nechtěli jsme podstupovat zbytečná rizika. Bylo to správné rozhodnutí,“ řekl jeden z opavských trenérů Alois Skácel. „Nebyl to náš první modelový zápas, odehráli jsme jich několik. Máme široký kádr, můžeme tak nasadit dvě jedenáctky. Na ten středeční jsme ale kladli velký důraz. Chtěli jsme vyzkoušet věci, které chceme praktikovat v mistrovských zápasech,“ řekl ještě parťák Radoslava Kováče. Kdo modelový zápas viděl, všiml si gólu Holíka a nebo také zahozenou penaltu Žídkem. „Pro hráče to bylo dobré zpestření. Snad už budeme brzy hrát,“ přeje si Skácel. A jak se mu líbil Christ Tiéhi? „Máme teď dost prostoru na trénink. Nejeví se špatně, ale uvidíme, co ukáže čas,“ zakončil zkušený trenér.