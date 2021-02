Trenér Opavy Radoslav Kováč sáhl k zásadní změně v sestavě. Mezi tyče postavil brankáře Tomáše Digaňu. S kapitánskou páskou pak na trávník vyběhl Joss Didiba. Slezanům patřily úvodní minuty. Měli míč častěji na kopačkách a v sedmé minutě se dostali do dobré šance. Březina přesným centrem našel hlavu Dediče a jeho pokus vyrazil pohotovým zákrokem na roh brankář Kočí. Hosté brankáře Digaňu během úvodních třiceti minut vůbec neohrozili. Ve 31. minutě se do míče zpoza šestnáctky opřel Nešický a brankář Příbrami vytáhl dobrý zákrok. Už v nastaveném čase pálil z trestného kopu Březina a svým dalekonosným projektilem nechal znovu vyniknout Kočího.

Do druhého poločasu nenastoupila Opava už s takovým elánem a v 59. minutě sáhl domácí stratég hned k dvojímu střídání. Do hry šli Čančara se Smolou. V 62. minutě prodloužil Smola hlavou na Čvančaru, po jeho přihrávce pálil nad Nešický. Opavští v závěru tlačili. V 83. minutě poslal do vápna centr Tiéhi, ale Čvančara ani Didiba balon do branky nedostali. Vzápětí neuspěl z trestného kopu Nešický, jenž z dobré pozice trefil zeď. Následovaly dorážky, které byly zablokovány. V jednom případě vracel balon před opuštěnou bránu Smola, ale nikdo z jeho spoluhráčů v inkriminovaném místě nebyl a zápas skončil bezbrankovou remízou.

SFC Opava – Příbram 0:0

Rozhodčí: Pechanec – Matoušek, Mojžíš. ŽK: Didiba, Březina, Smola - Vilotič, Cmiljanovič, Kvída, Laňka

Opava: Digaňa – Březina, Kulhánek, Didiba – Tiéhi – Mondek (75. Hrabina), Hellbrand, Nešický, Helešic (59. Čvanačara)– Dedič (59. Smola), Kania (87. Schaffartzik.. Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Příbram: Kočí – Kvída, Tregler, Vilotić – Laňka, Hájek (63. Kingue), Lalkovič (87.Antwi), Nový (72. Pilík), Cmiljanović – Voltr (87. Vávra), Zorvan. Trenér: Pavel Horváth.