/FOTOGALERIE/ Třináct minut v prvním poločase stačilo domácímu Slovácku k tomu, aby v devátém kole FORTUNA:LIGY obralo o body fotbalisty Slezského FC Opava. Slezané měli v prvním půli výpadek, který jim zlomil vaz. Slovácko vyhrálo 3:1. Opavu opět popravily hloupé chyby.

Fotbalisté Slovácka (v bílých dresech) se v 9. kole FORTUNA:LIGY utkali s předposlední Opavou. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

Opava s Pavlem Zavadilem v základní sestavě zahrozila hned po dvou minutách hry. Mondek zachytil rozehrávku, poslal do vápna centr, na který skákal Dordič, ale netrefil, Opavští nakonec z akce vybojovali rohový kop. Po jeho rozehrání trefil Žídek brankáře. Pak ale hosté vypadli ze hry. Vše začalo ve 14. minutě. Sadílek poslal do vápna centr, míč směřující do náruče Fendricha ale Žídek hlavou přizvedl do břevna, ten se odrazil k Hofmannovi, který ho uklidil do branky – 1:0. O čtyři minuty později měli domácí velkou tutovku. Kliment si obhodil lehce Večerku, zatáhl míč, ve vápně našel volného Petrželu, tomu ovšem nevyšel krok a balon poslal vedle. Ve 24. minutě inkasovali hosté podruhé. Havlík našel na zadní tyči Sadílka, kterému dal Večerka prostor – 2:0. A to nebylo vše. Po další chybě hostující defenzívy prostřelil Fendricha po přihrávce Hellebranda Petržela – 3:0. Tato pasáž Kováčově výběru vůbec nevyšla, byl zralý na ručník. Po půlhodině hry chyboval domácí gólman Bajza, který se nechal obrat o míč Holíkem. Hostující útočník balon zatočil do branky – 3:1.