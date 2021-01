Opavský kouč Radoslav Kováč nasadil do hry hned šest nováčků, naopak na hostující straně chyběli klíčoví hráči Poznar s Fantišem. Opava se hned uvedla standardní situaci, z které nezapršelo. Za Ševce pálil o pár chvilek Jawo, sudí nařídil roh, hostující útočník ho ale odvolal. Ve 14. minutě přišla pěkná akce domácích, kterou rozjel Mondek, balon pak do vápna vracel Nešický. Obrana Fastavu ho odrazila pouze k Hellebrandovi, jehož rána zpoza šestnáctky se otřela o břevno. Zlín kontroval pokusem Condeho. Opavským nešla upřít snaha, ale gól nedali. Obrana Zlína pracovala dobře, jako v případě, když odvracela balon po centru Žídka před Smolou na roh.

V 54. minutě rozběhl Hellebrand Čvančaru, který dával míč do šestnáctky, kde se k zakončení dostal Nešický, ale Dostála nepřekonal, trefil jen bránícího hráče. Neuspěl o pár chvilek později ani Tiéhi, který se snažil nasměrovat míč do opuštěné branky. V 67. minutě zahrozili Ševci. Drameho ránu ale zlikvidoval Fendrich. Necelou čtvrthodinu před koncem měl blízko ke gólu Cedidla, který vlítl do vápna ale radost mu pokazilo břevno. Gól nakonec k vidění nebyl a Opava brala pouze bod.

Slezský FC Opava – Fastav Zlín 0:0

Rozhodčí: Petřík – Nádvorník, Horák. ŽK: Čvančara, Březina – Vraštil, Cedidla.

Opava: Fendrich – Březina, Kulhánek, Žídek – Tiéhi – Mondek, Hellebrand (87. Juřena), Nešický, Helešic (73. Kania) – Smola, Čvančara (76. Holík). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel

Zlín: S. Dostál – Vraštil, P. Buchta, J. Kolář – Cedidla, Conde, Hlinka, Procházka – Janetzký, Jawo, Dramé (90. Chwaszsz). Trenér: Bohumil Paník