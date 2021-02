Opava, kterou trápí marodka a mimo má třináct hráčů ze soupisky, nastoupila v Karviné s novou útočnou dvojicí Dedič - Kania. Byl to právě prvně jmenovaný, kdo měl v úvodu dobrou šanci. Zakončoval po rohu Nešického, brankář Ciupa ale balon vyrazil.

Hosté byli aktivnější, po Nešického rohu hlavičkoval vedle Dedič. Karviná se dostávala do pokutového území svého soupeře velmi málo. Jako nebezpečná se jevila střela Čmelíka, ta ale skončila mimo bránu. Na druhé straně srazili Nešického centr domácí zadáci na roh.

Na začátku druhé půle se prezentoval jedovkou Herc, zpoza šestnáctky těsně minul bránu. V 50. minutě to přišlo, velké čekání na gól v podání Kováčova výběru skončilo.

Opavští po faulu na Schaffartzika rozehráli balon, Mondek ho zatáhl, odcentroval a Nešický nekompromisní ranou poslal hosty do vedení. Karvinský trenér sáhl ke dvojímu střídání. O chvíli později vymazal dva hráče Hellebrand, nahrál Helešicovi, který z dobré pozice minul. Po hodině hry přišlo vyrovnání.

Bartošák odcentroval a Papadopulos se ve vápně prosadil hlavou – 1:1. A domácí brzy vedli. Schaffartzik fauloval Papadopulose. Qose rozehrál standardku na přední tyč, kam si naběhl Tavares a výsledek otočil.

Poslední hřebíček do opavské rakve byl zabit v 80. minutě po ruce Helešice, kterou posvětil VAR. Qose penaltu kopl sice špatně, jenomže podle pomezního sudího se Fendrich v brance pohnul a pokutový kop se opakoval. Qose už byl úspěšný – 3:1. Další gól k vidění nebyl.

OHLASY

Juraj Jarábek (trenér MFK Karviná): „Přáli jsme si samozřejmě lehčí zápas, ale potvrdilo se, na co jsme se připravovali. Herně to absolutně neodpovídá tomu, kde se Opava nachází. Hraje velmi dobrý fotbal, musím ji pochválit. Na spodku tabulky ji drží jen to, že nedává góly. To se jim dnes podařilo a šedesát minut byli hosté určitě lepším týmem. My jsme se ale po vyrovnání i několika změnách naštěstí dostali na koně a zápas jsme zvládli. Pak nás uklidnila penalta. Jsou to pro nás velmi důležité tři body.“

Radoslav Kováč (trenér SFC Opava): „Hodnotí se mi to složitě, protože si myslím, že jsme odehráli velmi dobré utkání. Šli jsme do vedení, a pak stoprocentně rozhodlo to, že Helešic nedal gól na 2:0. To byl klíčový moment, taková šance by se měla proměnit. Myslím, že pro soupeře už by to pak bylo složité. Prohráli jsme si to sami, zbytečnými chybami jsme domácím darovali góly. Je to komplikace. Víme, že jsme vyhráli jen jednou, ale jedeme dál. Je to pořád dokola, ale nezbývá nám než věřit. A my věříme. Příště máme Příbram, to bude zápas o všechno, který prostě musíme zvládnout.“

MFK Karviná – SFC Opava 3:1 (0:0)

Branky: 60. Papadopulos, 70. Tavares, 82. z pen. Qose – 51. Nešický. Rozhodčí: Klíma – Hájek, Poživil. ŽK: Papadopulos, Bartošák, Dramé – Dedič, Fendrich, Smola.

Karviná: Ciupa – Jursa (65. Tavares), Santos, Dramé (65. Šindelář) , Bartošák – Qose, Herc – Čmelík (55. Haša), Smrž, Ostrák (55. Mikuš) – Papadopulos (88. Mangabieira). Trenér: Jarábek.

Opava: Fendrich – Didiba, Kulhánek, Schaffartzik – Tiéhi – Mondek (84. Rataj), Nešický (90. Koschatzký), Hellebrand (84. Smola), Helešic – Kania, Dedič. Trenér: Kováč.