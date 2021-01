Opava nenastoupila v kompletním složení. Zdravotní problémy vyřadily ze hry hned několik hráčů, tým měl na povel z pozice hlavního kouče Michal Hampel, neboť jak Radoslav Kováč, tak Alois Skácel bojují s covidem. Už ve třetí minutě vysunul Nešický Čvančaru, který se dostal i ke střele, ale branku Mandouse minul. Na druhé straně se po čtvrthodině hry natahoval po míči Nešpor, ale nedosáhl na něj. A pak přišla hostující černá dvouminutovka. Po centru Nešpora proletěl balon až k Vepřekovi, který ještě Fendricha nepřekonal, avšak mladý Daněk už ano. O dvě minuty později krásné vypálil Gonzalez a Hanáci měli dvougólové vedení. Čtyři minuty před poločasem zatáhl balón Čvančara, k zakončení se dostal Hellebrand, jeho pokus byl sražen na roh. Po jeho zahrání prodlužoval balon Juřena a Žídek trefil břevno. A aby toho nebylo málo, Tiéhi fauloval Gonzaleze a putoval předčasně pod sprchy. Opavští rozhodně nenavázali na výkon z duelu proti Spartě.

Do druhého poločasu nastoupil místo Čvančary Schaffartzik a hosté v deseti dali gól naděje. Hubník fauloval Kaniu a Nešický nedal gólmanovi z penalty šanci – 2:1. Jenomže o pár okamžiků později bylo vše jinak. V 64. minutě vyrazil Fendrich střelu Vepřeka a nikým nehlídaný Gonzalez uklidil balon do sítě. Minutu na to trápící se Březina míč neodvrátil do bezpečí. Ten se dostal k Houskovi, jenž upravil na 4:1 a na Slezany padla ještě větší deka a zápas se už jen dohrával.

Lukáš Černín (jeden z opavských trenérů): „O výsledku se rozhodovalo už v první půli, kdy nám Sigma nedovolila být příliš aktivní v zakládaní útoku. Domácí byli důrazní, zvolili jsme vyšší nákop a mysleli jsme si, že budeme úspěšnější. Vít Beneš s Romanem Hubníkem nám toho ale moc nedovolili. Sem tam jsem se dostali přes stranu prodlouženým balonem někam nahoru, ale tím to pro nás skončilo. Mysleli jsem, že navážeme na výkon v utkání se Spartou, kdy jsme na tom byli kombinačně velmi dobře, ale tohle utkání bylo z naší strany herně slabé.“

Sigma Olomouc – SFC Opava 4:1 (2:0)

Branky: 25. Daněk, 29. P. González, 63. P. González, 65. Houska – 56. Nešický (penalta). Rozhodčí: Lerch – Caletka, Antoníček. ŽK: Breite - Tíehi, Březina. ČK: 45. Tiéhi.

Olomouc: Mandous – Látal, Beneš, R. Hubník, Vepřek (79. Zmrzlý) – Breite, Daněk (79. Yunis) – P. González, Houska (79. Sladký), Chytil (70. Hála) – Nešpor (70. Radič). Trenér: Radoslav Látal

Opava: Fendrich – Březina, Didiba, Žídek – Tiéhi – Mondek (72. Řezníček), Nešický (72. Janjuš) , Helebrand (72. Večerka), Kania (81. Helešic) – Juřena, Čvančara (46. Schaffartzik). Trenéři: Michal Hampel, Lukáš Černín.