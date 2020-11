Domácí kouč Radoslav Kováč nasadil do hry i novou posilu Chrise Thiéhio, na levý kraj zálohy kapitána Žídka. Slezané vystrčili růžky už v první minutě. Žídek uvolnil Dordiče, jeho střelu hosté srazili na roh, stejně tak pokus Mondeka. Ve 13. minutě přišla velká šance Slavie.

Od Zimy se balon dostal k Traorému, který se ocitl sám před Fendrichem, domácí strážce svatyně ho ale vychytal.

Opava se snažila, měla ve hře dobré náznaky. Po rychlém brejku střílel nebezpečně Dordič, chyběl mu kousek, aby trefil horní roh Kolářovy brány. Ve 34. minutě kopal favorit roh. Zima přizvedl míč na Kudelu, který překonal Fendricha.

Osm minut stačilo ve druhém poločase Slavii k tomu, aby dala další gól. Masopust dostal přihrávku, potáhl balon k brance, dal ho na Kuchtu a ten zvýšil na 0:2. Od tohoto momentu se hra Opavy sesypala jako domeček z karet, čehož hosté využili a tvrdě trestali. O chvíli později se blýskl dalším dobrým zákrokem Fendrich. V 58. minutě už to bylo 0:3.

Po špatném odkopu Fendricha se balon dostal k Simovi, míč se následně odrazil ke Kuchtovi a ten ho uklidil do sítě. Slezané reklamovali ofsajd, ale marně.

V 72. minutě přišla další rychlá akce úřadujícího mistra. Sima vletěl do vápna, trefil tyč. Odražený míč ovšem poslal do prázdné branky Bořil – 0:4. Deset minut před koncem prošel mezi dvěma opavskými hráči Sima a střelou k tyči dával na 0:5. To nebylo vše, na konečných 0:6 upravil Musa.

Slezský FC Opava – Slavia Praha 0:6 (0:1)

Branky: 34. Kúdela, 53. Kuchta a 58. Kuchta (Stanciu), 71. Bořil (Sima), 80. Sima, 88. Musa. Rozhodčí: Ginzel – Bureš, Dohnálek. ŽK: Tiéhi, Hrabina – Sima.

Opava: Fendrich – Hrabina, Didiba, Večerka (70. Ščudla) – Řezníček – Mondek (70. Harazim), Thiéhi, Texl (57. Juřena), Žídek – Dordič (79. Rataj), Holík. Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Slavia Praha: O. Kolář – Masopust (66. Bořil), Kúdela, Zima, Oscar (75. Lingr) – Ševčík (66. Holeš), Traoré – Sima, Stanciu, Olayinka (79. Jurásek) – Kuchta (75. Musa). Trenér: Jindřich Trpišovský